TV-Tipp: Starbesetztes Action-Feuerwerk – Wer sich nach einem ordentlichen Adrenalinkick sehnt, sollte heute Abend unbedingt den Fernseher einschalten. Denn in diesem temporeichen Actioner geht es ordentlich zur Sache. „Shoot 'Em Up“ entführt die Zuschauer in eine Welt voller Explosivität und rasanten Verfolgungsjagden.

Clive Owen übernimmt die Hauptrolle des namenlosen Helden, der widerwillig in ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel verwickelt wird. Die Handlung nimmt Fahrt auf, als er einer hochschwangeren Frau in Not begegnet, die von skrupellosen Verfolgern gejagt wird. Was folgt, ist ein atemberaubender Mix aus Kugelhagel, spektakulären Stunts und cleveren Einfällen, die den Protagonisten immer wieder knapp der Gefahr entkommen lassen.

Action ohne Kompromisse

Begleitet von einem Soundtrack, der die Spannung weiter anheizt, wird der Zuschauer regelrecht in den Bann gezogen. Neben Clive Owen brillieren Paul Giamatti und Monica Bellucci in ihren Rollen. Paul Giamatti verkörpert den skrupellosen Antagonisten, der keine Mühen scheut, um seine Ziele zu erreichen. Monica Bellucci beeindruckt als geheimnisvolle Frau, die in diese gefährliche Spirale verwickelt ist.

„Shoot 'Em Up“ ist ein Film, der keine Kompromisse macht. Für Freunde des gepflegten Actionkinos ist dieser Streifen ein absolutes Muss. Die Inszenierung von Regisseur Michael Davis setzt auf rasante Schnitte und spektakuläre Kamerafahrten, die das Tempo konstant hochhalten. Verpasst daher nicht die Ausstrahlung von „Shoot 'Em Up“ heute Abend um 23:45 Uhr auf Tele 5.