TV-Tipp: Starbesetzter Western der neuen Generation – Fans des klassischen Westerngenres dürfen sich freuen. Denn „Todeszug nach Yuma“, ein Highlight des modernen Westernkinos, wird heute Abend im Free-TV ausgestrahlt. Dieses Remake des gleichnamigen Films von 1957, das 2007 erschien, bringt frischen Wind in das traditionelle Genre und verspricht einen spannenden Fernsehabend.

„Todeszug nach Yuma“ erzählt die packende Geschichte von Dan Evans, einem Bürgerkriegsveteranen und kleinen Farmer, der sich in einer finanziell prekären Lage befindet. Die Handlung nimmt eine dramatische Wendung, als Evans die Aufgabe übernimmt, den berüchtigten Banditen Ben Wade zum Gefängniszug nach Yuma zu eskortieren. Diese Mission ist nicht nur gefährlich, sondern stellt auch eine enorme Herausforderung dar, da Wades Bande alles daran setzt, ihren Anführer zu befreien.

Russell Crowe und Christian Bale in de Hauptrollen

Die Regie des Films übernahm James Mangold, der bereits mit Werken wie „Walk the Line“ sein Gespür für charakterstarke Geschichten unter Beweis gestellt hat. In den Hauptrollen brillieren Russell Crowe als der charismatische Schurke Ben Wade und Christian Bale als der beharrliche Dan Evans. Ihre Darstellungen sind geprägt von intensiven Dialogen und einer fesselnden Chemie, die den Zuschauer in den Bann zieht.

„Todeszug nach Yuma“ steht in der Tradition großer Western, bringt aber gleichzeitig eine moderne Perspektive in das Genre. Der Film zeichnet sich durch seine detaillierten Charakterstudien und eine tiefgründige Handlung aus, die weit über typische „Gut gegen Böse“-Szenarien hinausgeht. Die Spannung wird durch die hervorragende Kameraführung und die stimmungsvolle Filmmusik von Marco Beltrami noch verstärkt, die für ihre Qualität eine Oscar-Nominierung erhielt.

Für alle, die sich dieses cineastische Meisterwerk nicht entgehen lassen möchten: „Todeszug nach Yuma“ läuft heute Abend am 17. Dezember 2023 um 23:15 Uhr auf 3sat.