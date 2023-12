TV-Tipp: Starbesetzte Kult-Komödie mit Herz – Draußen ist es nass, trüb und kalt, da kommt heute Abend im TV die beste Alternative zu dem Sauwetter. Es gibt nämlich reichlich Sommer, Sonne und Lachen mit der Kult-Komödie „Kindsköpfe“. Die Komödie aus dem Jahr 2010 ist dabei eine herrliche Zeitreise in die unbeschwerten Tage der Jugend.

Unter der Regie von Dennis Dugan und mit einem Star-Ensemble, darunter Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade und Rob Schneider, entführt „Kindsköpfe“ in eine Welt voller Nostalgie, Freundschaft und herzhaftem Gelächter. Der Film erzählt die Geschichte von fünf Kindheitsfreunden, die nach Jahren wieder zusammenkommen, um das Wochenende ihres verstorbenen Basketballtrainers zu ehren.

Eine Ode an die Freundschaft

Was als eine Zeit des Gedenkens beginnt, entwickelt sich schnell zu einem Abenteuer, das die Freunde in ihre Jugendtage zurückversetzt. Der Charme von „Kindsköpfe“ liegt in seiner Fähigkeit, die Zuschauer an ihre eigene Kindheit zu erinnern, an die Tage, als das Leben einfacher und die Freundschaften unkompliziert waren. Das Drehbuch von Adam Sandler und Fred Wolf ist gespickt mit humorvollen Dialogen und Situationen, die sowohl Erwachsene als auch junge Zuschauer ansprechen.

Die Chemie zwischen den Hauptdarstellern ist spürbar und trägt wesentlich zur Authentizität und zum Humor des Films bei. „Kindsköpfe“ bietet eine tolle Mischung aus Komik, leichter Melancholie und einer Prise Lebensweisheit. „Kindsköpfe“ ist zudem eine Ode an die Freundschaft und die ewige Jugend. Der Film schafft es, das Publikum mit seinen nostalgischen Anspielungen und seinem zeitlosen Humor zu bespaßen. „Kindsköpfe“ wird heute Abend am 02. Dezember 2023 um 20:15 Uhr auf Sat. 1 ausgestrahlt.