TV-Tipp: Starbesetzte 90er Kult-Action – Wenn man in die Welt der Actionthriller der 90er Jahre eintaucht, stößt man unweigerlich auf „Alarmstufe: Rot“. Der Film, der mit Steven Seagal in der Hauptrolle die Kinobesucher seiner Zeit begeisterte, findet auch heute noch seinen Weg in die Fernsehprogramme. Ein Mix aus Action, Spannung und einer Story, die den Zuschauer fesselt, macht „Alarmstufe: Rot“ zu einem prägenden Beispiel seines Genres.

Die Handlung: Zwischen Ehre und Pflicht in „Alarmstufe: Rot“ übernimmt Steven Seagal die Rolle des Casey Ryback, eines ehemaligen Navy SEALs, der nun als Koch auf einem US-Kriegsschiff arbeitet. Doch als Terroristen das Schiff kapern, mit dem Ziel, Nuklearwaffen zu entwenden, muss Ryback seine ruhige Position hinter den Töpfen und Pfannen verlassen. Er findet sich in einer Situation wieder, in der nicht nur seine Fähigkeiten als Kämpfer, sondern auch sein strategisches Geschick gefordert sind.

Katz-und-Maus-Spiel auf hoher See

Die Handlung des Films entfaltet sich als ein Katz-und-Maus-Spiel auf hoher See, bei dem Ryback mit den Terroristen, angeführt von Tommy Lee Jones, einen unerbittlichen Kampf führt. Spannende Unterhaltung mit kultigem Charme „Alarmstufe: Rot“ spiegelt das Flair der 90er-Jahre-Actionfilme wider und liefert damit nicht nur spannende Unterhaltung, sondern auch eine Prise Nostalgie. Das Zusammenspiel von Seagal und Jones, die beide für ihre markanten Darstellungen bekannt sind, sorgt für zusätzliche Dynamik und hält die Spannung konstant hoch.

Die Inszenierung von Regisseur Andrew Davis, der später auch durch Filme wie „Auf der Flucht“ bekannt wurde, setzt auf eine Kombination aus handfesten Actionsequenzen und einer dichten Atmosphäre, die durch die klaustrophobische Umgebung eines Schiffs noch verstärkt wird. Für Fans des Genres und diejenigen, die sich für einen Abend in die Hochzeit der Actionfilme zurückversetzen lassen möchten, bietet sich heute Abend am 07. November 2023 eine Gelegenheit:

„Alarmstufe: Rot“ wird um 22:15 Uhr auf Nitro im Free-TV ausgestrahlt.