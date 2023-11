TV-Tipp: Stallones gewaltige Höhen-Action – In einer Ära, in der Actionfilme das Kino dominierten, schlug 1993 ein Film ein wie eine Bombe: „Cliffhanger – Nur die Starken überleben“. Regie führte Renny Harlin, ein Name, der in den 90ern für viele Actionhits stand. Dieser Film kombinierte Adrenalin, atemberaubende Landschaften und, natürlich, Sylvester Stallone. Ja, der Mann, der als Rocky und Rambo die Leinwand eroberte, kletterte dieses Mal Wände hoch und sprang über Abgründe.

Wer an die 90er denkt, kommt um diesen Film nicht herum. Stallone spielt den Bergsteiger Gabe Walker, der sich in einem tödlichen Katz-und-Maus-Spiel mit Kriminellen wiederfindet, die nach einem verlorenen Geldkoffer suchen. Die Dreharbeiten fanden in den Rocky Mountains statt, und das Budget war für damalige Verhältnisse riesig. Es lohnte sich jedoch, da der Film sowohl an den Kinokassen als auch bei der Kritik gut ankam.

Packender Actionthriller damals wie heute

„Cliffhanger“ bietet nach wie vor Spannung und Action, die den Zuschauer fesseln. Auch wenn die Spezialeffekte heute vielleicht ein wenig veraltet wirken mögen, ist es die Handlung und die darstellerische Leistung, die den Film immer noch sehenswert machen. John Lithgow, der den Bösewicht spielt, bietet eine bemerkenswerte Darbietung, die man nicht so schnell vergisst. Die vielen Stunts und Actionszenen sorgen dafür, dass der Puls des Zuschauers stets erhöht bleibt.

Eine weitere Stärke des Films ist die Kulisse. Die Berge und die damit verbundenen Risiken und Herausforderungen bieten einen besonderen Nervenkitzel, der sich von den städtischen Umgebungen anderer Actionfilme abhebt. Der Film mag ein Kind seiner Zeit sein, aber die Grundelemente einer guten Actiongeschichte sind zeitlos. Es ist bemerkenswert, wie „Cliffhanger“ immer wieder eine neue Generation von Zuschauern findet.

Ob auf DVD, Blu-ray oder Streaming-Plattformen – dieser Actionthriller hat sich als langlebig erwiesen und zieht immer noch ein Publikum an, das nach Unterhaltung sucht, die das Herz höherschlagen lässt. Für alle, die jetzt neugierig geworden sind: „Cliffhanger – Nur die Starken überleben“ läuft heute Abend am 04. November 2023 um 22:00 Uhr im Free-TV auf ZDFneo.