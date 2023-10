TV-Tipp: Spaßiger Abend mit Louis de Funès – „Louis in geheimer Mission“ ("Balduin, der Schrecken von St. Tropez") ist ein Film, der heute Abend für all diejenigen im Free-TV ausgestrahlt wird, die sich nach klassischer Unterhaltung sehnen. Diese französische Komödie aus dem Jahr 1970 hat in den vergangenen Jahrzehnten nichts von ihrem Charme verloren. Wer die 70er und natürlich die Ikone Louis de Funès mag, wird auch diesen Film lieben.

Die Story folgt dem Protagonisten Louis, der in einer turbulenten Mission landet, die man nur als komisch bezeichnen kann. Dabei handelt es sich um einen Plot, der von skurrilen Charakteren und unerwarteten Wendungen nur so strotzt. Im Mittelpunkt stehen neben Louis auch eine Reihe weiterer schillernder Figuren, die jede für sich einen Beitrag zum humorvollen Gesamtbild leisten.

Humor und Gesellschaftskritik Hand in Hand

Man könnte argumentieren, dass „Louis in geheimer Mission“ nicht nur ein Meilenstein in der Komödienlandschaft ist, sondern auch ein interessanter Einblick in die gesellschaftlichen Normen und Tabus der damaligen Zeit bietet. Der Film spielt mit Stereotypen und greift soziale Themen auf, die heute noch relevant sind, jedoch aus einem völlig anderen Blickwinkel. Das macht das Werk auch für ein modernes Publikum interessant, das mehr über die kulturelle Landschaft der 70er Jahre erfahren möchte.

Die Macher des Films haben ein Gespür für Timing und Rhythmus, was sich in den Dialogen und der Kameraführung widerspiegelt. Die Schauspielleistungen sind ebenfalls beachtenswert, wobei jeder Darsteller in seiner Rolle aufgeht und dem Zuschauer eine unvergessliche Zeit beschert.

Für all jene, die jetzt neugierig geworden sind: „Louis in geheimer Mission“ läuft heute am 20. Oktober 2023 um 21:50 Uhr im Free-TV auf RTL Super.