TV-Tipp: Schwarzeneggers Kultkomödie der 80er – „Twins – Zwillinge“, der charmante Filmklassiker aus dem Jahr 1988, hat bis heute eine treue Anhängerschaft. In diesem Werk, das Komödie und Drama geschickt vereint, präsentieren sich Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito in den Hauptrollen als ungleiche Zwillinge. Regie führte Ivan Reitman, bekannt für seine Fähigkeit, Herz und Humor zu verbinden. Die Geschichte dreht sich um Julius und Vincent, gespielt von Schwarzenegger und DeVito.

Julius, groß und muskulös, ist das Ergebnis eines genetischen Experiments, um den perfekten Menschen zu schaffen. Er wächst abgeschieden auf einer tropischen Insel auf. Vincent hingegen, klein und schelmisch, hat sein Leben auf den Straßen verbracht. Ihr Leben nimmt eine unerwartete Wendung, als sie von ihrer gegenseitigen Existenz erfahren. Die Reise der beiden, um sich besser kennenzulernen, führt zu komischen Situationen, aber auch zu Momenten echter Brüderlichkeit.

Mitreißende Chemie zwischen Schwarzenegger und DeVito

Dabei stellt der Film ihre Unterschiede in den Vordergrund, sowohl in ihrer körperlichen Erscheinung als auch in ihrem Charakter. Die Chemie zwischen Schwarzenegger und DeVito trägt den Film, ihre gegensätzlichen Persönlichkeiten sorgen für zahlreiche humorvolle Momente. „Twins – Zwillinge“ zeigt auf unterhaltsame Weise, wie Gegensätze sich nicht nur anziehen, sondern auch zu einer starken Einheit verschmelzen können.

Die Mischung aus Humor und Herzlichkeit macht den Film zu einem unterhaltsamen Erlebnis. Schwarzenegger, der damals vor allem für Actionfilme bekannt war, zeigt in „Twins“ eine andere Seite seines schauspielerischen Könnens. DeVito, bereits ein etablierter Komödiendarsteller, spielt seine Rolle mit gewohntem Witz und Charme.

Für Fans des Films und diejenigen, die ihn noch entdecken möchten, bietet sich heute Abend am 29. Dezember 2023 eine hervorragende Gelegenheit. „Twins – Zwillinge“ wird um 20:15 Uhr auf Kabel Eins im Free-TV ausgestrahlt.