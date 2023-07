TV-Tipp: Schwarzeneggers 90er Action-Parodie – Heute Abend gibt es jede Menge Action und vor allem Spaß zur Prime Time im Free-TV. Auf dem Programm steht nämlich die unvergessene, herrlich abgedrehte Action-Parodie aus den 90ern. Die Rede ist vom Kultstreifen „Last Action Hero“ mit Arnold Schwarzenegger aus dem Jahre 1993. Ein fabelhafter Popcorn-Streifen, der ganz anders war als der typische Arnie-Actioner – und auch deshalb aus seiner Filmvita so heraussticht.

„Last Action Hero“ überraschte die Zuschauer als Film-im-Film und grandios humorvolle Parodie auf das Genre des Actionfilms. Mittendrin Arnold Schwarzenegger, der hier wunderbar seine humoristische Ader mit geballter Action vereinen konnte. Okay, an den Kinokassen bleib der Film hinter den Erwartungen zurück, gewann seine Fans dann aber später in den Heimkinos.

Unvergessener ironischer Actioner mit Stallone-Cameo

Darum geht es: Jede freie Minute rennt der 11-jährige Danny ins Kino. Sein Leinwand-Idol ist Jack Slater, der Superaction-Kinoheld. Keinen seiner Filme hat Danny bislang versäumt. Als er vom Filmvorführer ein magisches Kinoticket geschenkt bekommt, geschieht das unglaubliche: Danny landet mitten im neuesten Jack-Slater-Film! Die sensationellen Action-Abenteuer übertreffen Dannys kühnste Träume – aber auch Jack Slaters schlimmste Befürchtungen.

„Last Action Hero“ – eine unvergessener Actioner voller Ironie und all diesen Veralberungen bekannter Action-Flick-Tropes inklusive Stallone-Cameo. Ein Streifen, der sich zudem selbst auf die Schippe nimmt und euch satte 120 Minuten beste Unterhaltung bietet. Also schaut euch „Last Action Hero“ heute Abend im Free-TV an – und zwar um 20:15 Uhr auf ZDFneo.