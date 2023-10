TV-Tipp: Düsteres Thriller-Drama um einen Serienkiller – Wenige Filme vermögen es, eine komplexe Geschichte so umfassend zu erzählen wie „Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders“. Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Patrick Süskind, hat dieser Film es geschafft, die Abgründe der menschlichen Natur auf eine erschreckend intime Weise zu beleuchten. Die Hauptfigur des Films, Jean-Baptiste Grenouille, hat eine ungewöhnliche Gabe: Er verfügt über einen extrem ausgeprägten Geruchssinn.

Dieser Sinn leitet ihn auf seiner Reise durch ein sinnlich-reiches 18. Jahrhundert und wird zur Obsession, die ihn in dunkle Gewässer zieht. Der Film fängt die Aromen der Umgebung durch visuelle und erzählerische Mittel ein und schafft es, die Zuschauer in eine Welt zu entführen, in der der Geruch als mächtiges, fast magisches Element dargestellt wird. Die Regiearbeit von Tom Tykwer kombiniert exzellente Kameraführung, Kostümdesign und Musik zu einer Einheit, die die olfaktorische Landschaft dieses Films einzigartig macht.

Psyche eines komplexen Killers

Jean-Baptiste ist eine Figur, die ebenso faszinierend wie verstörend ist. Seine Suche nach dem ultimativen Duft führt ihn auf einen Weg, der gespickt ist mit moralischen und ethischen Fragestellungen. Der Film bleibt dabei stets objektiv und bewertet die Handlungen der Figur nicht. Stattdessen wird dem Zuschauer ein tiefes Eintauchen in die Psyche eines komplexen Charakters ermöglicht.

Die schauspielerische Leistung von Ben Whishaw in der Rolle des Grenouille ist von einer Intensität, die das Publikum in den Bann zieht. Durch seine Darstellung wird ein facettenreiches Bild eines Mannes gezeichnet, der von seinen Instinkten und seiner einzigartigen Gabe getrieben wird. Die anderen Charaktere, wie beispielsweise der Parfümeur Giuseppe Baldini, gespielt von Dustin Hoffman, bieten eine interessante Ergänzung.

Wer diesen gänzlich anderen, aber nicht weniger spannenden Film noch nicht gesehen hat oder sich erneut in die duftende Welt von Jean-Baptiste Grenouille entführen lassen möchte, sollte den heutigen Abend am 15. Oktober 2023 nicht verpassen. Denn „Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders“ läuft heute um 22:30 Uhr im Free-TV auf RTL ZWEI.