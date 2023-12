TV-Tipp: Schimanski Tatort-Klassiker kehrt zurück – Ohne Frage hat die „Tatort“-Reihe bis heute über Dekaden deutsche Krimi-Geschichte geschrieben. Während es viele Kommissarinnen und Kommissare gab, die für reichlich Spannung gesorgt haben, sticht einer ganz besonders hervor, nämlich das Duisburger Raubein Schimanski. Heute Abend gibt es im Free-TV ein tolles Comeback des Kult-Ermittlers mit „Tatort: Rechnung ohne Wirt“.

Diese Folge, erstmalig ausgestrahlt im Jahr 1984, gehört bei vielen Fans zu den Highlights der Tatort-Reihe mit dem unvergessenen Horst Schimanski, gespielt von Götz George. Der unkonventionelle Kommissar, bekannt für seinen rauen Charme und seine direkte Art, prägte das Bild des „Tatorts“ und hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck in der deutschen TV-Landschaft.

Durch die dunklen Gassen Duisburgs

In „Rechnung ohne Wirt“ finden sich Schimanski und sein treuer Partner Christian Thanner, dargestellt von Eberhard Feik, in einem verworrenen Fall wieder, der sie durch die dunklen Gassen Duisburgs führt. Alles beginnt in der Pizzeria von Guido. Er wurde von Erpressern, die Schutzgeld forderten, attackiert. Kommissar Schimanski, der mit Guido befreundet ist, bietet seine Unterstützung an. Zufälligerweise ist Schimanski bereits in einen Mordfall involviert, der einen Boxer betrifft, der Verbindungen zu Guido unterhielt.

Diese Episode, gekennzeichnet durch ihre dichte Atmosphäre und scharf gezeichneten Charaktere, ist ein Paradebeispiel für die frühen Schimanski-Tatorte, die das Genre des deutschen Krimis neu definierten. „Tatort: Rechnung ohne Wirt“ ist nicht nur für Fans der Reihe ein Muss, sondern auch für jene, die einen tiefen Einblick in die Ära der 80er Jahre des deutschen Fernsehens erlangen möchten.

Schimanski-Tatort-Klassiker im TV

Götz Georges Darstellung des Schimanskis ist kraftvoll und nuanciert, was ihn zu einer der markantesten Figuren in der Geschichte des deutschen Fernsehens macht. Für Liebhaber des Krimi-Genres und Neulinge gleichermaßen ist diese Episode ein spannender Einstieg in die Welt des „Tatorts“ und ein Beweis dafür, wie vielschichtig deutsche Krimis sein können. Für alle, die diesen Schimanski-Tatort-Klassiker (neu) erleben möchten: „Tatort: Rechnung ohne Wirt“ wird heute Abend am 05. Dezember 2023 um 23:40 Uhr im WDR ausgestrahlt.