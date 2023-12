TV-Tipp: Sattes Fantasy-Action-Spektakel – Heute Abend gibt es im Free-TV einen visuell beeindruckenden Streifen zu sehen, der in die faszinierende Welt der ägyptischen Mythologie entführt. Die Rede ist von „Gods of Egypt“ von Regisseur Alex Proyas, bekannt für seine Arbeit an „The Crow“ und „I, Robot“.

Er hat hier ein actionreiches Abenteuer erschaffen, das durch seine opulente Optik und dynamische Erzählweise besticht. In „Gods of Egypt“ aus dem Jahre 2016 geht es um den epischen Kampf zwischen den Göttern des alten Ägyptens. Die Hauptfiguren sind der tapfere Gott Horus, gespielt von Nikolaj Coster-Waldau, bekannt aus „Game of Thrones“, und der skrupellose Gott Set, dargestellt von Gerard Butler, der für seine Rolle in „300“ berühmt ist.

Betrug, Rache und dem Streben nach Gerechtigkeit

Der Film erzählt die Geschichte von Betrug, Rache und dem Streben nach Gerechtigkeit, während Horus versucht, den Thron Ägyptens zurückzugewinnen, der ihm von Set geraubt wurde. „Gods of Egypt“ besticht vor allem durch seine spektakulären visuellen Effekte und das detaillierte Produktionsdesign. Die Zuschauer können sich auf eine atemberaubende Reise durch eine Welt voller gigantischer Monumente, magischer Wesen und göttlicher Konflikte freuen.

Die Kostüme und die Darstellung der Götter sind fantasievoll und farbenfroh, was dem Film eine einzigartige ästhetische Note verleiht. Auch die Besetzung des Films ist hervorragend. Neben Coster-Waldau und Butler spielen auch Brenton Thwaites und Chadwick Boseman wichtige Rollen. Für Fans von Fantasy und Action bietet „Gods of Egypt“ ein unterhaltsames und visuell eindrucksvolles Filmerlebnis.

Der Film wird heute Abend am 15. Dezember 2023 um 22:50 Uhr auf RTL ZWEI ausgestrahlt und ist eine ideale Wahl für einen abenteuerlichen Fernsehabend.