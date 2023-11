TV-Tipp: Remake des 90er Sci-Fi-Action-Klassikers – Eintauchen in eine Welt, wo Realität und Erinnerung verschwimmen – „Total Recall“, der Sci-Fi-Actionthriller aus dem Jahr 2012, lädt heute Abend zu einer solchen Reise ein. Inspiriert von der Kurzgeschichte „We Can Remember It for You Wholesale“ von Philip K. Dick, spinnt der Film eine faszinierende Geschichte um den Protagonisten Douglas Quaid.

Das gleichnamige Remake des Klassikers von 1990 verspricht eine moderne Optik und eine dynamische Erzählweise, die Fans des Genres in ihren Bann ziehen dürfte. Der Alltag von Douglas Quaid, einem einfachen Fabrikarbeiter, wird auf den Kopf gestellt, als er beschließt, virtuelle Urlaubserinnerungen in seinen Geist implantieren zu lassen. Der Prozess geht jedoch schief, und Quaid wird plötzlich von Visionen einer Existenz als Spion heimgesucht.

Starbesetzt mit unter anderen Colin Farrell, Kate Beckinsale und Jessica Biel

Je mehr er versucht, zwischen Realität und künstlich erschaffenen Erinnerungen zu unterscheiden, desto mehr gerät sein Leben außer Kontrolle. Er findet sich in einer rasanten Jagd wieder, die ihn durch eine futuristische Welt führt, in der Freund und Feind nicht mehr zu unterscheiden sind. „Total Recall“ ist nicht nur eine Reise durch die Psyche seines Helden, sondern auch ein Fest für die Sinne. Der Film sticht durch seine eindrucksvollen visuellen Effekte hervor und kreiert eine glaubhafte Zukunftsvision.

Actionliebhaber kommen insbesondere bei den hochoktanigen Verfolgungsjagden und Kampfszenen auf ihre Kosten. Diese Elemente werden durch die charismatische Besetzung, angeführt von Colin Farrell, Kate Beckinsale und Jessica Biel, noch unterstrichen. Die Neuverfilmung unter der Regie von Len Wiseman bringt ein frisches Flair in die Geschichte und behält dabei doch den Kern der Originalerzählung bei.

Die Zuschauer können sich auf eine Adrenalin-geladene Achterbahnfahrt einstellen, die mit jeder Minute mehr Rätsel aufgibt. Wer also bereit ist, in eine Welt einzutauchen, in der nichts ist, wie es scheint, sollte sich den heutigen Abend freihalten. „Total Recall“ wird heute am 06. November 2023 um 20:15 Uhr im Free-TV auf Kabel Eins ausgestrahlt.