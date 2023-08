TV-Tipp: Rasante PS-Action im Free-TV – Freunde gepflegter Action, rauchenden Asphalts und Benzingeruchs in der Luft dürfen sich heute Abend auf spektakuläres Blockbuster-Kino freuen. Mit „Fast & Furious 6“ mit Vin Diesel, Dwayne Johnson und dem leider verstorbenen Paul Walker. Im sechsten Teil des großen Action-Franchise befinden sich Dominic Toretto, Brian O’Connor und Crew auf der Flucht, nachdem sie im Vorgänger halb Rio in seine Einzelteile zerlegt hatten.

Mittlerweile haben sie sich quer über den Globus verteilt. FBI-Agent Luke Hobbs ist derweil damit zu Gange, eine Bande extrem gefährlicher Typen dingfest zu machen. Ihr Oberhaupt ist Ex-Soldat und Elite-Rennfahrer Owen Shaw, der zudem eine alte Bekannte und Totgeglaubte als rechte Hand mitführt – Letty, Dominics ehemalige große Liebe. Ihr großes Ding soll eine Hightech-Waffe sein, die sie auf dem Schwarzmarkt verticken können.

Über-Action mit unrealistischen und verrückten Stunts

So stehen einmal mehr böse Buben, Frauen, Waffen und Verfolgungsjagden im Fokus, woraufhin sich Hobbs professionelle Hilfe besorgen muss. Die sieht er natürlich in Dominic Toretto und seiner Truppe. Sie sollen sich ihm für diesen Auftrag anschließen, um die Organisation zu sprengen. Wenn sie erfolgreich sind, würde ihnen eine komplette Strafbefreiung winken.

Regisseur Justin Lin zeigte im sechsten Teil zum dritten Mal in Folge, wie man Action auf ihre Spitze treiben kann. Verfolgungsjagden ohne Ende und was der Tresor-„WoW“-Effekt im Vorgänger, ist eine Antonow An-124 im sechsten Teil. Was Lin hier an Adrenalin und Spektakel abfeuert, lässt das Hirn wirklich vor Erstaunen ausschalten. Diese Über-Action mit unrealistischen und verrückten Stunts gibt es heute Abend mit „Fast & Furious 6“ ab 22:25 Uhr auf dem Sender Vox zu sehen.