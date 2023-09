TV-Tipp: Nicolas Cages kultiger Actionthriller – Wer auf gewaltige Action steht, bekommt heute Abend bei RTL das volle Programm. Denn nach dem Action-Thriller „Angel Has Fallen“ mit Gerard Butler folgt direkt im Anschluss ein wahrer Kultfilm des Action-Kinos der 90er Jahre. Die Rede ist von „Con Air“ aus dem Jahre 1997.

Mit diesem Blockbuster geht es wortwörtlich in die Luft mit Nicolas Cage als Ex-Elitesoldat Cameron Poe, der die Revolte im Flugzeug voller psychopathischer Killerknackis beenden will. Doch seine Gegner sind üble Zeitgenossen unter der Führung von Cyrus „The Virus“ Grissom, gespielt von John Malkovich. Am Boden bekommt Poe Unterstützung von John Cusack als Vince Larkin. Ein geiler Actioner, der zu Lande und in der Luft Spannung bis zum Abspann bietet.

Temporeiches 121-minütiges Adrenalin-Kino

Ja, das ist herrlich temporeiches 121-minütiges Adrenalin-Kino. Wer auf schnelle und fetzig inszenierte Krawall-Action steht, kommt an „Con Air“ nicht vorbei. Zumal hier Nicolas Cage in einer seiner besten Rollen sowie Gegenspieler John Malkovich grandios abliefern. Wer den Streifen noch nicht kennt, nachfolgend der Plot im Detail.

Für Cameron Poe hat der Alptraum endlich ein Ende: Nach sieben Jahren Haft soll der hochdekorierte Ex-Soldat, der aus Notwehr einen Menschen tötete, endlich aus dem Gefängnis entlassen werden. Zeitgleich sollen einige der gefährlichsten Schwerverbrecher Amerikas per Flugzeug in ein neues Hochsicherheitsgefängnis verlegt werden – auch Poe ist mit an Bord. Doch plötzlich wird der Routineflug zum Schreckensszenario.

Unter dem Kommando des skrupellosen Cyrus „The Virus“ Grissom bringen die Häftlinge die Con Air in ihre Gewalt. Flugzeug und Besatzung sind einer Horde Killer ausgeliefert, die vor nichts zurückschrecken. Keiner von ihnen hat etwas zu verlieren – außer Cameron Poe. In die Lüfte geht es heute Abend auf RTL mit „Con Air“ um 22:30 Uhr!