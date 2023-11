TV-Tipp: Marvel-Fortsetzung mit Biss – Wenn Superhelden-Actionfilme dein Ding sind, dann dürfte dich unser TV-Tipp definitiv interessieren. „Venom: Let There Be Carnage“ eroberte 2021 die Leinwände und kommt nun ins heimische Wohnzimmer. Die Erwartungen waren hoch, als bekannt wurde, dass „Venom: Let There Be Carnage“ in die Fußstapfen seines Vorgängers „Venom“ aus dem Jahr 2018 treten soll.

Der Film taucht tief in die Beziehung zwischen Eddie Brock und seinem symbiotischen Alter Ego Venom ein. Diesmal bekommt das Duo es mit dem neuen Bösewicht Carnage zu tun, einer weiteren symbiotischen Kreatur, die aus demselben Extrakt wie Venom stammt. Carnage, das Alter Ego von Cletus Kasady, spielt in der Fortsetzung eine zentrale Rolle und sorgt für noch mehr Chaos und Zerstörung.

Rückkehr von Tom Hardy als des Eddie Brock/Venom

Die Erzählweise des Films bezieht sich stark auf die Comicvorlagen und versucht, dem Publikum ein intensiveres Verständnis der Charakterdynamik zwischen Eddie Brock und Venom zu vermitteln. Darüber hinaus bietet „Venom: Let There Be Carnage“ zahlreiche visuelle Effekte und spektakuläre Kampfszenen, die man von einem Superheldenfilm dieses Kalibers erwartet.

Regie führte Andy Serkis, der vor allem für seine revolutionären Darbietungen in der Motion-Capture-Technologie bekannt ist. Tom Hardy, der bereits im ersten Teil die Rolle des Eddie Brock/Venom übernommen hatte, kehrt zurück und liefert erneut eine beeindruckende Performance ab. Neben Hardy spielen auch Michelle Williams und Woody Harrelson wichtige Rollen im Film, wobei Harrelson als Cletus Kasady/Carnage einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Wer jetzt neugierig geworden ist und sich „Venom: Let There Be Carnage“ nicht entgehen lassen möchte, sollte heute Abend am 03. November 2023 um 22:35 Uhr auf den Sender ProSieben schalten.