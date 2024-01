TV-Tipp: Liam Neesons fesselnder Action-Thriller – Action-Fans aufgepasst: Heute Abend erwartet euch ein echtes Highlight im Free-TV. Nämlich der spannungsgeladene Action-Thriller „Non-Stop“ aus dem Jahre 2014, der eine fesselnde Mischung aus Nervenkitzel und Adrenalin bietet. Der Action-Thriller „Non-Stop“ wurde unter der Regie von Jaume Collet-Serra gedreht, der für seine Fähigkeit bekannt ist, intensive Spannung und actionreiche Szenen miteinander zu verweben.

Liam Neeson in der Hauptrolle, spielt Bill Marks, einen Air Marshal, der sich während eines Transatlantikfluges einer unerwarteten Bedrohung stellen muss. Neeson ist bekannt für seine Rolle in solchen Action-Thriller und liefert auch in „Non-Stop“ eine beeindruckende Performance ab. Die Handlung nimmt eine unerwartete Wendung, als Marks während des Fluges anonyme Nachrichten erhält, in denen gedroht wird, alle 20 Minuten einen Passagier zu töten, sollte nicht eine hohe Summe Geld überwiesen werden.

Katz-und-Maus-Spiel über den Wolken

Marks’ Bemühungen, den Täter zu identifizieren und die Passagiere zu schützen, führen zu einem nervenaufreibenden Katz-und-Maus-Spiel über den Wolken. „Non-Stop“ zeichnet sich durch eine geschickte Kameraführung und Schnitttechnik aus, die das Gefühl der Enge und Beklemmung in einem Flugzeug verstärken. Stark ist zudem auch die Leistung der Nebendarsteller, darunter Julianne Moore und Scoot McNairy.

Die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, hält das Publikum bis zum Schluss in Spannung und bietet einige überraschende Wendungen. Für alle, die sich auf einen abendlichen Filmgenuss freuen: „Non-Stop“ läuft heute Abend am 14. Januar 2024 um 20:15 Uhr auf RTL ZWEI.