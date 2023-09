TV-Tipp: Legendäres Nachsitzen das zum Filmkult wurde – Es gibt Filme, die verlieren nie an Relevanz noch Unterhaltung. „Breakfast Club – Der Frühstücksclub“ gehört definitiv dazu. 1985 unter der Regie von John Hughes entstanden, führt dieses Jugenddrama fünf Highschool-Schüler unterschiedlicher sozialer Hintergründe zusammen, die einen Samstag in der Schule zum Nachsitzen verdonnert wurden.

Ihre anfänglichen Stereotypen und Vorurteile beginnen im Laufe des Films zu verschwimmen, als sie erkennen, dass sie mehr gemeinsam haben, als sie dachten. Die Besetzung ist hierbei einer der Gründe, warum „Breakfast Club – Der Frühstücksclub“ so unvergesslich bleibt. Die fünf Hauptcharaktere repräsentieren typische Highschool-Stereotypen: den Sportler, die Prinzessin, den Nerd, den Kriminellen und den Außenseiter.

Legendärer Cast spielt sich in die Herzen von Millionen

Der Cast mit Emilio Estevez, Molly Ringwald, Anthony Michael Hall, Judd Nelson und Ally Sheedy schaffte mit diesem Kultfilm den Durchbruch in Hollywood und spielte sich in die Herzen von Millionen Filmfans. Die Dynamik zwischen den Charakteren fängt die Zuschauer von Anfang an. Die Spannungen, Konflikte und letztendlich auch die Verbindungen, die sich zwischen ihnen entwickeln, machen den Film zu einer emotionalen Achterbahnfahrt.

Dabei vermeidet der Film Klischees und schafft es, tiefe Charaktere zu präsentieren, die über ihre Stereotypen hinauswachsen. Auch die Musik spielt in „Breakfast Club – Der Frühstücksclub“ eine große Rolle. Der Soundtrack, geprägt von Künstlern wie Simple Minds und ihrer ikonischen Nummer „Don't You (Forget About Me)“, erweckt die 80er Jahre zum Leben. Hughes hat in seiner Karriere viele Filme gemacht, die die Jugendkultur der 80er Jahre prägten.

Aber „Breakfast Club – Der Frühstücksclub“ hat eine besondere Stellung, da er tiefgründige Themen wie soziale Klassen, Vorurteile und die Suche nach der eigenen Identität aufgreift. All diese Aspekte machen den Film zu einem kultigen Klassiker, der auch Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung noch so begeistert wie damals. Wer „Breakfast Club – Der Frühstücksclub“ erleben möchten, hat heute Abend die Gelegenheit dazu. Der Film wird um 20:15 Uhr im Free-TV auf Sixx ausgestrahlt.