TV-Tipp: Legendärer Mafia-Klassiker im Free-TV – Heute Abend steht ein echter Klassiker auf dem Programm, den kein Liebhaber guter Filme und kein Mafia-Film-Fan verpassen sollte. Genauer gesagt gibt es heute Abend Brian De Palmas Meisterwerk „Die Unbestechlichen“ aus dem Jahr 1987 zu sehen. In „Die Unbestechlichen“ tauchen wir tief in das düstere New York der 1930er Jahre ein.

Der Film basiert lose auf wahren Begebenheiten und erzählt die Geschichte einer Gruppe von Polizeibeamten, die sich entschieden haben, gegen die weitverbreitete Korruption in den Reihen der New Yorker Polizei anzukämpfen. Ein besonderes Highlight des Films ist zweifelsohne die beeindruckende Besetzung. Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro und Andy Garcia brillieren in ihren Rollen.

Mischung aus Spannung, Action und einer gehörigen Portion Drama

Brian De Palma, bekannt für seine präzise Inszenierung und visuelle Raffinesse, zeigt in „Die Unbestechlichen“ erneut sein beeindruckendes Talent. Die Kameraarbeit und die atmosphärische Gestaltung des Films sind Meisterklassen in ihrem Fach. Von der ersten bis zur letzten Minute fesselt „Die Unbestechlichen“ mit seiner packenden Handlung und den überzeugenden Darstellungen.

Die Mischung aus Spannung, Action und einer gehörigen Portion Drama lässt den Zuschauer in den Sessel zurücklehnen und mit den Charakteren mitfiebern. „Die Unbestechlichen“ ist ein zeitloses Meisterwerk des Krimigenres, der heute um 23:15 Uhr auf ZDFneo läuft.