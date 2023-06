TV-Tipp: Legendärer Kultfilm heute Abend im Free-TV – Es gibt diese ganz besonderen, unvergessenen Filme, die man auch nach dem x-ten Mal sehen noch genauso feiert wie beim ersten Anschauen. Einer dieser Kultfilme ist ohne Frage „Fight Club“, der das erste Mal sein Publikum vor mittlerweile ganzen 24 Jahre begeisterte. Zeit also für eine neue Runde mit dem Kultklassiker.

Heute Abend im Free-TV, wo Kabel Eins mit „Fight Club“ das perfekte TV-Programm für alle Filmfans anbietet. Ein Must-see mit harten Fights, coolen Sprüchen, irrem Plot und zwei knüppelharten Kerlen. Brad Pitt und Edward Norton haben dieses schlagfeste Drama zu einem Kultfilm gemacht. Ein Streifen, in dem es einfach die meiste Zeit richtig "auf die Fresse" gibt. Sie wollen das Leben spüren und schlagen sich dafür halbtot.

Sternstunde von Brad Pitt und Edward Norton

Und was Brad Pitt und Edward Norton hier schauspielerisch abliefern, ist erste Sahne. Dazu ist das Ganze noch visuell grandios festgehalten mit einer beklemmenden Aura. Neben den beiden Hollywood-Stars gehören neben anderen auch Helena Bonham Carter, Zach Grenier oder Meat Loaf zum namhaften Cast. Es gibt dennoch sehr viele Filmfans, die „Fight Club“ bis heute nicht gesehen haben. Daher der Plot für euch:

Der an chronischen Schlafstörungen und Langeweile leidende Jack lernt den charismatischen Seifenverkäufer Tyler Durden kennen. Diese Begegnung verändert sein Leben radikal, denn Tyler glaubt, dass nur Selbstzerstörung das Leben wirklich lebenswert macht. Nach einer Sauftour beginnen die beiden, nur so zum Spaß, sich zu verprügeln und erleben dadurch den ultimativen Kick.

David Finchers Meisterwerk für beste Abendunterhaltung

Der „Fight Club“ ist geboren und findet schnell Anhänger in ganz Amerika, die sich in geheimen Zirkeln schlagen, um die Freuden der physischen Gewalt zu erleben. Überwältigt gerät Jack immer tiefer in den faszinierenden Sog der Anarchie. Doch bald drohen Tylers terroristische Pläne außer Kontrolle zu geraten. Jack versucht, ihn aufzuhalten, und wird mit der schockierenden Wahrheit konfrontiert.

„Fight Club“ von Ausnahmeregisseur David Fincher („Sieben“, „Panic Room“, „Alien 3“) ist ein wahres filmisches Meisterwerk, das ihr heute Abend um 22:40 Uhr auf Kabel Eins erleben könnt. Und nicht vergessen: „Ihr verliert kein Wort über den Fight Club!“