TV-Tipp: Legendärer Kult-Western mit John Wayne – Filmgeschichte ist voll von Werken, die ihr Genre prägen und überdauern. „Der letzte Befehl“, im englischen Original „The Horse Soldiers“, fällt definitiv in diese Kategorie und ist heute Abend im Free-TV zu sehen. Der Western, der im Jahr 1959 unter der Regie von John Ford entstand, ist ein echter Klassiker. Auf der Leinwand waren Größen wie John Wayne, William Holden und Constance Towers zu sehen.

In der Zeit, in der Hollywood-Western auf dem Höhepunkt ihrer Popularität waren, brachte dieses Meisterwerk einen erfrischenden und vielschichtigen Blick auf das Genre. Während viele Western des Goldenen Zeitalters von Hollywood auf klare Gut-Böse-Schemata setzen, wagt „Der letzte Befehl“ einen anderen Ansatz. Hier ist die Welt nicht schwarzweiß, und die Charaktere tragen mehr Graustufen als die typische Cowboykluft.

Eine riskante Mission zwischen moralischem Kompass und Loyalität

Der Film erzählt die Geschichte einer Gruppe von Unionssoldaten, die eine riskante Mission auf sich nehmen. Angeführt von Lieutenant Colonel Kirby Yorke, gespielt von John Wayne, steht die Einheit vor der Aufgabe, einen gefährlichen indianischen Aufstand niederzuschlagen. Doch der Film geht weit über die üblichen Kämpfe und Schießereien hinaus. Stattdessen beleuchtet er auch die persönlichen Konflikte und moralischen Dilemmata, mit denen sich die Protagonisten konfrontiert sehen.

Einer der zentralen Themen ist die Frage nach Loyalität. William Holden spielt den Arzt, der sich nicht nur um die physische, sondern auch um die emotionale Gesundheit der Soldaten kümmert. Seine Rolle ist ein perfektes Beispiel für die Doppeldeutigkeit, die „Der letzte Befehl“ so interessant macht. Ist Loyalität gegenüber dem Befehlshaber oder dem eigenen moralischen Kompass wichtiger? Dieses Dilemma wird gekonnt in die Handlung eingewoben und lässt den Zuschauer bis zum Schluss in Atem halten.

Der Kult-Western im Free-TV

„Der letzte Befehl“ besitzt zudem eine hervorragende Kameraführung und Filmmusik. Die Kulisse des amerikanischen Südwestens kommt in den Breitbildaufnahmen besonders gut zur Geltung, und die Musik, komponiert von Victor Young, fügt der erzählten Geschichte eine zusätzliche emotionale Ebene hinzu. Für alle, die sich selbst ein Bild von diesem Kult-Western machen möchten: „Der letzte Befehl“ ist heute Abend um 20:15 Uhr im Free-TV auf Arte zu sehen.