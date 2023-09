TV-Tipp: Legendärer 80er Kult im Free-TV – Vampire und Teenager - zwei Konzepte, die im Laufe der Zeit in vielen Filmen thematisiert wurden. Aber nur wenige Filme haben es geschafft, diese beiden Elemente so zusammenzuführen wie „The Lost Boys“. Veröffentlicht im Jahr 1987, bleibt der Film für viele ein Meilenstein in der Welt der Vampirgeschichten. Regie führte Joel Schumacher, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits einen Namen in Hollywood gemacht hatte.

Die Darsteller wie Kiefer Sutherland und die beiden Coreys - Corey Haim und Corey Feldman - wurden durch ihre Rollen in „The Lost Boys“ in den Achtzigerjahren zu Teenie-Idolen. Der Film mischt verschiedene Genres. So findet man Elemente des Horrors, der Komödie und des Dramas wieder. Durch diese Mischung bietet "The Lost Boys" ein abwechslungsreiches Seherlebnis.

Zeitgeist der späten Achtziger

Was den Film jedoch besonders macht, ist die Kombination aus der Darstellung der Vampire als rebellische, coole Teenager und die Konfrontation mit den typischen Problemen des Erwachsenwerdens. Eine weitere Ebene, die „The Lost Boys“ auszeichnet, ist die technische Umsetzung. Die Kameraführung und die Lichteffekte spiegeln den Zeitgeist der späten Achtziger wieder, aber auch die Musik spielt eine zentrale Rolle im Film.

Der Soundtrack, der Rock- und Popmusik aus den 1980er Jahren beinhaltet, wurde positiv aufgenommen und trägt zur Atmosphäre des Films bei. Hits wie „Cry Little Sister“ und „People Are Strange“ sind nicht mehr nur Songs, sondern ein fester Bestandteil der „The Lost Boys“-Erfahrung. Die Ausstattung und die Kulissen, vor allem die Darstellung der Stadt Santa Carla, die im Film als „Mordhauptstadt der Welt“ bezeichnet wird, tragen zur Glaubwürdigkeit der Handlung bei.

Santa Carla wird als eine Art düsterer Freizeitpark dargestellt, in dem die Grenze zwischen Realität und Fiktion verschwimmt. Wenn das Interesse geweckt ist, dann sollte man die Gelegenheit nicht verpassen, sich „The Lost Boys“ heute Abend um 20:10 Uhr im Free-TV auf Tele 5 anzusehen. Ein Klassiker, der die Jahre überstanden hat und auch heute noch viele Zuschauer in seinen Bann zieht.