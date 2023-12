TV-Tipp: Kultiges 70er Trucker-Roadmovie – „Was früher die Cowboys mit ihren Pferden waren, das sind heute die Männer in ihren gewaltigen Trucks!“ Ein Satz im Einspieler des Films, der um die Welt ging und Millionen von Fans in Schwung brachte. Die Rede ist natürlich vom Streifen „Convoy“ aus dem Jahre 1978. Dieser Klassiker rund um den charismatischen Fernfahrer Rubber Duck ist eine grandiose Fusion von Actionkomödie und Trucker-Roadmovie.

Es ist aber auch ein Film, der ordentlich Gesellschaftskritik besitzt und generell den Zeitgeist der 1970er-Jahre in den USA perfekt in Szene setzt. Es ist einer dieser unvergessenen Kultfilme und für viele auch ein Streifen, an dem jede Menge Jugenderinnerungen hängen. Ein Film, den jeder Mann kennen sollte. Schließlich geht es ordentlich rund mit Rubber Duck und seinen Kumpeln, die in eine Schlägerei geraten. Daraufhin bricht ein Kleinkrieg mit der Polizei aus.

Fesselnde Mischung aus Action, Drama und gesellschaftskritischen Elementen

Die Truppe flieht und bildet einen LKW-Konvoi auf der Flucht vor dem korrupten Sheriff Lyle Wallace. Auf ihrem Weg Richtung New Mexico schließen sich immer mehr Trucks an. Schon bald werden die siegreichen Fahrer aufgrund ihres Mutes überall im Land gefeiert. Doch die Polizei lässt nicht locker und versucht, den Konvoi mit allen Mitteln zu stoppen.

Mit „Convoy“, basierend auf dem gleichnamigen Country-Song von C.W. McCall, gelingt es Regisseeur Sam Peckinpah eine fesselnde Mischung aus Action, Drama und gesellschaftskritischen Elementen zu kreieren. Für alle Filmfans, die einen Abend mit einem echten Klassiker verbringen möchten, bietet sich heute am 30. Dezember 2023 die perfekte Gelegenheit: „Convoy“ wird um 20:15 Uhr auf ServusTV im Free-TV ausgestrahlt.