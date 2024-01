TV-Tipp: Kultiger Schimanski-Krimi der 80er – Der „Tatort“ gehört seit Jahrzehnten zu den festen Größen im deutschen Fernsehprogramm. Die Krimi-Reihe hat viele denkwürdige Ermittlerfiguren und spannende Geschichten hervorgebracht. Einer der bekanntesten Kommissare der Serie ist zweifellos Horst Schimanski, gespielt vom legendären Götz George. Heute Abend gibt es im Free-TV einer seiner spannenden Fälle zu sehen mit „Tatort: Miriam“ aus dem Jahr 1983.

Dieser Tatort zeigt einmal mehr Schimanskis unkonventionellen Ermittlungsstil und den tiefgreifenden Einfluss der Reihe auf das Krimi-Genre im deutschen Fernsehen. Horst Schimanski, der von 1981 bis 1991 in der Tatort-Reihe zu sehen war, brachte einen frischen Wind in das oft als konservativ geltende Genre des deutschen Fernsehkrimis. Mit seiner rauen Art und der unbeschwerten Herangehensweise an seine Fälle, unterschied sich Schimanski stark von seinen Vorgängern.

Thanner mit Herzschmerz

In „Tatort: Miriam“ findet sich Thanner (Eberhard Feik) plötzlich ohne Wohnung wieder, nachdem seine Freundin ihn hinausgeworfen hat. Er sucht Zuflucht bei seinem Kollegen Schimanski. Während Thanner mit seinem Herzschmerz kämpft, sieht sich Schimanski genötigt, im Alleingang in einem Mordfall zu ermitteln, bei dem ein Privatdetektiv das Opfer ist.

Wie alle Schmimanski-Tatorte zeichnet sich auch „Miriam“ durch seine dichte Atmosphäre und die detaillierte Darstellung des Ruhrgebiets aus, das in den 1980er Jahren von wirtschaftlichem Wandel und sozialen Herausforderungen geprägt war. Die Inszenierung von "Tatort: Miriam" setzt auf Realismus und eine authentische Darstellung des Milieus.

Krimi-Klassiker der 80er

Der Film nutzt die typischen Elemente des Krimi-Genres, wie Spannungsaufbau und überraschende Wendungen, um die Zuschauer zu fesseln. Wer Lust auf einen fesselnden Krimi-Klassiker der 80er hat sollte den Schimanski-Tatort heute am 16. Januar 2024 verpassen. „Tatort: Miriam“ wird heute Abend um 23:40 Uhr im Free-TV auf WDR ausgestrahlt.