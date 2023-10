TV-Tipp: Kultiger Monster-Horror der 90er – Wenn die Abgründe des Ozeans in einem Horrorfilm verarbeitet werden, sollte man sich auf eine nervenaufreibende Erfahrung gefasst machen. „Octalus – Der Tod aus der Tiefe“ aus dem Jahre 1997 ist ein solcher Film, der die Schrecken der Unterwasserwelt auf eindrucksvolle Weise ins heimische Wohnzimmer bringt. Heute Abend gibt es die Gelegenheit, diesen 90er Kult des Monster-Horrors auf dem heimischen Bildschirm zu erleben.

Das Drehbuch des Films bietet eine klassische Ausgangssituation: Ein verrostetes Schiffswrack auf dem Grund des Meeres und eine Crew, die sich auf die Suche nach einem wertvollen Schatz macht. Doch was als lukrative Unternehmung beginnt, entwickelt sich rasch zu einem Horrortrip der Extraklasse. Denn das Team stößt auf einen unerwarteten „Gast“ in den Tiefen des Ozeans: Octalus, ein monströses Meereswesen mit tödlichen Tentakeln.

Eine bedrohliche Präsenz, die man nicht so schnell vergisst

Die Spannung entsteht durch die beengten Verhältnisse des Schiffes, die der Regisseur geschickt in Szene setzt. Man bekommt das Gefühl, dass die Wände immer näher rücken, während die Crew gegen den monströsen Eindringling kämpft. Dass sich die Charaktere in einem geschlossenen Raum befinden, verstärkt das Gefühl der Bedrohung und verleiht dem Film eine intensive Atmosphäre.

Durch die Kombination von animatronischen Effekten und CGI wird Octalus zu einer bedrohlichen Präsenz, die man nicht so schnell vergisst. Darüber hinaus bietet „Octalus – Der Tod aus der Tiefe“ einige ikonische Szenen, die sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. Ob es die klaustrophobische Szene in einem engen Tunnel ist oder die Konfrontationen mit dem Meeresungeheuer – der Film weiß, wie er seine Zuschauer in den Bann ziehen kann.

Für alle, die den Film noch nicht kennen oder ihn erneut erleben möchten: „Octalus – Der Tod aus der Tiefe“ läuft heute am 07. Oktober 2023 um 22:35 Uhr im Free-TV auf Tele 5.