TV-Tipp: Kultige Abenteuerkomödie der 80er – In der Welt der Filmklassiker gibt es einige Werke, die auch Jahrzehnte nach ihrer Veröffentlichung noch immer eine treue Fangemeinde haben. „Crocodile Dundee – Ein Krokodil zum Küssen“ gehört zweifellos zu diesen Filmen. Dieser Streifen aus dem Jahr 1986 kombiniert Abenteuer, Komik und ein bisschen Romantik zu einer unterhaltsamen Mischung, die auch heute noch ihre Fans findet.

„Crocodile Dundee“ erzählt die Geschichte von Michael J. 'Crocodile' Dundee, einem australischen Buschmann, der in den Weiten des australischen Outbacks lebt und arbeitet. Der Film beginnt, als die amerikanische Journalistin Sue Charlton nach Australien reist, um eine Reportage über Dundee zu schreiben, der angeblich von einem Krokodil angegriffen wurde und überlebte. Was als professionelle Begegnung beginnt, entwickelt sich schnell zu einem Abenteuer voller Humor und unerwarteter Wendungen.

„Crocodile Dundee“ – Ein Film, der die 80er prägte

Die legendäre Darstellung des Hauptcharakters durch Paul Hogan, der auch am Drehbuch mitwirkte, verleiht dem Film seinen einzigartigen Charme. Seine lockere Art und sein trockener Humor sind zentrale Elemente, die „Crocodile Dundee“ zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Dabei spielt der Kontrast zwischen der rauen, unberührten australischen Wildnis und dem hektischen Stadtleben in New York eine wesentliche Rolle und sorgt für komische Momente. „Crocodile Dundee“ ist hierbei mehr als nur ein Unterhaltungsfilm aus den 80er Jahren.

Er prägte auch das Abenteuerfilmgenre maßgeblich und trug dazu bei, australische Kultur global bekannter zu machen. Die Mischung aus Abenteuer, Romantik und Komik findet sich in vielen späteren Filmen wieder, aber „Crocodile Dundee“ behält seinen einzigartigen Charakter. Der Film war nicht nur bei den Zuschauern beliebt, sondern auch kommerziell ein großer Erfolg. Er spielte weltweit über 300 Millionen US-Dollar ein und machte Paul Hogan zu einem international bekannten Star.

Auch die Fortsetzungen, die einige Jahre später produziert wurden, konnten an den Erfolg des ersten Teils anknüpfen, wenngleich sie nicht ganz an dessen Popularität heranreichten. Für alle Filmfans, die Lust auf eine Zeitreise in die 80er Jahre haben oder einfach einen unterhaltsamen Filmabend genießen möchten: „Crocodile Dundee – Ein Krokodil zum Küssen“ läuft heute Abend am 27. Dezember 2023 um 20:15 Uhr auf Kabel Eins.