TV-Tipp: Kult-Klassiker des Monster-Kinos – Es gibt etliche Filme, die Paradebeispiele sind für kultige Unterhaltung, die bis heute Bestand hat. Dazu gehört auch der Kult-Klassiker „Tremors - Im Land der Raketenwürmer“ aus dem Jahr 1990. Der Streifen ist angesiedelt in der fiktiven Wüstenstadt Perfection in Nevada und bringt einen Mix aus Horror, Komödie sowie Western-Elemente auf eine Art und Weise zusammen, die Zuschauer auch heute noch begeistert.

Die Handlung dreht sich um die Bewohner von Perfection, die sich plötzlich mit riesigen, unterirdisch lebenden Kreaturen konfrontiert sehen. Diese Kreaturen, genannt „Graboiden“, haben einen außergewöhnlichen Sinn für Vibrationen und stellen eine tödliche Bedrohung für alles dar, was sich auf dem Boden bewegt. Die Charaktere, darunter der geschickte Handwerker Valentine McKee und sein Freund Earl Bassett, müssen schnell denken und handeln, um den Graboiden zu entkommen und ihre Gemeinschaft zu retten.

Unkonventioneller Klassiker im Horror-Genre

Die Besonderheit von „Im Land der Raketenwürmer“ liegt in seiner unkonventionellen Herangehensweise an das Horror-Genre. Der Film balanciert geschickt zwischen spannenden Momenten und humorvollen Einlagen. Die Dynamik zwischen den Hauptcharakteren, gespielt von Kevin Bacon und Fred Ward, sorgt für eine unterhaltsame Chemie, die den Film über seine gesamte Laufzeit hinweg trägt.

Ein weiterer Aspekt, der „Im Land der Raketenwürmer“ auszeichnet, ist das Kreatur-Design der Graboiden. Diese einzigartigen Monster wurden mit einem bemerkenswerten Detailgrad und Kreativität gestaltet, was dem Film einen bleibenden visuellen Eindruck verleiht. Zusätzlich bietet der Film eine Hommage an klassische Monsterfilme, was ihn bei Fans des Genres besonders beliebt macht.

Für Fans von Kultfilmen und jene, die eine spannende, humorvolle und einzigartige Filmperle entdecken möchten, zeigt ProSieben Maxx heute Abend am 20. November 2023 um 20:40 Uhr „Im Land der Raketenwürmer“.