TV-Tipp: Kult-Familie der 80er zurück im TV – Im Jahr 1986 wurde die Filmwelt um eine skurrile, aber dennoch liebenswerte Familie reicher. Die Rede ist von der Flodder-Familie, die im Film „Flodder – Eine Familie zum Knutschen“ ein neues Zuhause in einer vornehmen niederländischen Siedlung findet. Regisseur Dick Maas schuf ein Werk, das durch seinen subtilen Humor und seine überzeichneten Charaktere die Grenzen des Genres der Familienkomödie neu definierte.

Die Flodders, angeführt von der Matriarchin Ma Flodder, sind eine ebenso chaotische wie charismatische Truppe. Sie rauchen, trinken und zetteln Ärger an, aber genau das macht sie so authentisch und greifbar. Der Film nimmt sich selbst nicht zu ernst und bricht mit den traditionellen Stereotypen des Genrekinos. „Flodder – Eine Familie zum Knutschen“ geht weit über den Bereich der einfachen Unterhaltung hinaus.

Kultfilm weit über die Niederlande hinaus

Der Film kritisiert auf humorvolle Weise die gesellschaftlichen Normen und Vorurteile. Die Flodder-Familie wird zum Spiegel der Gesellschaft, durch den sich der Zuschauer mit Themen wie sozialer Ungerechtigkeit, Ausgrenzung und Vorurteilen auseinandersetzen muss. Dabei wird jedoch nichts moralisiert oder wertet die Handlungen der Charaktere ab. „Flodder – Eine Familie zum Knutsche“ wurde zu einem Kultfilm, der mehrere Fortsetzungen und sogar eine TV-Serie nach sich zog.

Eine besondere Erwähnung verdienen die schauspielerischen Leistungen im Film. Besonders Nelly Frijda als Ma Flodder und Huub Stapel als ihr Sohn Johnny haben mit ihren Darbietungen die Herzen der Zuschauer erobert. Obwohl der Film über drei Jahrzehnte alt ist, hat er nichts von seiner Originalität und seinem Unterhaltungswert verloren.

Für diejenigen, die eine Reise in die Vergangenheit unternehmen und die Flodder-Familie in Aktion erleben möchten, gibt es gute Nachrichten: „Flodder – Eine Familie zum Knutschen“ wird heute am 15. Oktober 2023 um 18:05 Uhr im Free-TV auf Tele 5 ausgestrahlt. Ein Klassiker, den man nicht verpassen sollte!