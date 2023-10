TV-Tipp: Kult-Action mit Arnold Schwarzenegger – Dieser Actionfilm, der 1984 erstmals erschienen ist, gilt als Meilenstein in der Filmgeschichte. Regie führte James Cameron, und der Actioner machte Arnold Schwarzenegger zum Weltstar. Was dieses Werk so außergewöhnlich macht, sind die vielen bahnbrechenden Elemente. Dazu gehören unter anderem die damals revolutionäre Computereffekte und der ikonische Soundtrack.

Auch die Geschichte selbst, die die Zeitreise und die Existenz von Cyborgs behandelt, hat die Zuschauer begeistert und inspiriert Generationen von Filmemachern und Autoren. Die Rede ist natürlich von „Terminator“. Das Drehbuch stellt die Frage, was passieren würde, wenn eine Maschine aus der Zukunft in die Vergangenheit geschickt würde, um einen Schlüsselspieler einer zukünftigen Rebellion zu eliminieren.

„I'll be back“

Dieser spannende Plot wurde mit hervorragenden Darstellungen, insbesondere von Arnold Schwarzenegger als T-800 und Linda Hamilton als Sarah Connor, zum Leben erweckt. Im Jahr 1984 waren die visuellen Effekte in „Terminator“ revolutionär. Die Mischung aus praktischen Effekten und dem Einsatz von Computergrafiken war seiner Zeit weit voraus. Vor allem die Darstellung des Cyborgs und der futuristischen Welt hat die Zuschauer damals beeindruckt.

Ein interessantes Detail ist, dass die visuellen Effekte im Film sogar preisgekrönt wurden. Natürlich wäre es nicht gerecht, über „Terminator“ zu sprechen, ohne auch die schauspielerischen Leistungen zu erwähnen. Arnold Schwarzenegger lieferte eine eindrucksvolle Performance als emotionsloser Killer-Cyborg. Sein bekanntes Zitat „I'll be back“ ist in die Filmgeschichte eingegangen und wird auch heute noch oft zitiert.

Linda Hamilton als Sarah Connor und Michael Biehn als Kyle Reese lieferten ebenfalls überzeugende Darstellungen, die die Zuschauer in den Bann zogen. Egal, ob man den Film bereits kennt oder ihn zum ersten Mal sehen möchte, die Gelegenheit dazu gibt es heute Abend. „Terminator“ wird heute am 09. Oktober 2023 um 20:15 Uhr im Free-TV auf Kabel Eins ausgestrahlt.