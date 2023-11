TV-Tipp: Klassiker der 90er Katastrophen-Filme – Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Auto, umgeben von atemberaubenden Spezialeffekten, während ein gewaltiger Tornado auf Sie zukommt. Das ist die Erfahrung, die „Twister“ seit seiner Veröffentlichung 1996 Millionen von Zuschauern bietet. Dieser Film, der sich der Erkundung und dem Verständnis von Tornados widmet, ist ein Meilenstein im Genre der Katastrophenfilme.

„Twister“ gilt als einer der Filme, die das Genre der Katastrophenfilme maßgeblich geprägt haben. Veröffentlicht in einer Zeit, in der CGI-Technologie gerade aufblühte, hob sich der Film durch die realistische Darstellung der Naturgewalten ab. „Twister“ setzte auf eine Mischung aus praktischen Effekten und CGI, um das Publikum in die Welt der Sturmjäger zu entführen. Die Filmmacher arbeiteten eng mit Meteorologen zusammen, um ein authentisches Bild der Gefahren und der Faszination dieser extremen Wetterphänomene zu vermitteln.

Beeindruckende Naturgewalten für einen packenden Filmabend

Das Team verwendete hierbei auch eine Vielzahl von Techniken, darunter Windmaschinen, Miniaturmodelle und CGI, um die Tornados so realistisch wie möglich darzustellen. Stark ist zudem die erstklassige Besetzung: Helen Hunt und Bill Paxton spielen die Hauptrollen und sorgen für die menschliche Dimension inmitten der Zerstörung. Darüber hinaus war „Twister“ einer der ersten Filme, die im Format DTS (Digital Theater Systems) veröffentlicht wurden, was für ein beeindruckendes Klangerlebnis sorgte.

Ein interessanter Aspekt von „Twister“ ist auch der Einfluss, den der Film auf die tatsächliche Sturmjagd und die Meteorologie hatte. Viele angehende Meteorologen wurden durch den Film inspiriert und es wurde sogar berichtet, dass einige der im Film vorgestellten Techniken zur Datenerfassung in die reale Sturmbeobachtung Eingang gefunden haben.

Für alle, die sich für spannende Naturgewalten, innovative Filmtechnologie oder einfach für einen packenden Filmabend interessieren, wird „Twister“ heute Abend am 04. November 2023 um 20:15 Uhr im Free-TV auf ZDFneo ausgestrahlt.