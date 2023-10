TV-Tipp: Ikonischer zeitloser Horror-Klassiker – In der langen Geschichte des Horror-Genres gibt es diese ganzen besonderen Streifen, die nicht nur Filmgeschichte geschrieben, sondern auch viele nachfolgende Filme geprägt haben. Die Rede ist von dem Grusel-Klassiker „Das Omen“ aus dem Jahre 1976. Dieser düstere und zeitlose Horrorfilm hat die Zuschauer seit Jahrzehnten in seinen Bann gezogen und ist ein echter Pflichttermin für Gruselfreunde.

In „Das Omen“ von 1976 dreht sich alles um die Familie Thorn, gespielt von Gregory Peck und Lee Remick, die auf den ersten Blick alles zu haben scheint. Doch als der US-Botschafter in Großbritannien und seine Frau ihr neugeborenes Kind verlieren, beschließen sie, ein anderes Kind zu adoptieren, ohne zu ahnen, dass dieses Kind eine schreckliche Vergangenheit und eine düstere Zukunft hat. Damien, wie der Junge genannt wird, ist nicht das, was er zu sein scheint. Er ist der Sohn des Teufels, und dunkle Mächte sind um ihn herum am Werk.

Meilenstein des Horror-Genres

Der Film nimmt die Zuschauer mit auf eine beängstigende Reise, auf der die Thorn-Familie verzweifelt versucht, die Wahrheit über Damien herauszufinden und ihn vor seinem unheimlichen Schicksal zu schützen. „Das Omen“ ist zweifellos ein Meilenstein des Horror-Genres. Mit einer packenden Handlung, gruseliger Atmosphäre und einer beeindruckenden schauspielerischen Leistung von Gregory Peck und Lee Remick ist dieser Film ein absolutes Muss für alle Fans des Horrors.

Die düstere Stimmung, die durch die Musik von Jerry Goldsmith verstärkt wird, trägt dazu bei, dass dieser Film auch nach so vielen Jahren nichts von seinem Schrecken verloren hat. Der Einfluss von „Das Omen“ auf das Horror-Genre ist unbestreitbar. Er prägte das Bild des teuflischen Kindes und inspirierte zahlreiche andere Filme und Serien. Die Idee, dass das Böse in unschuldiger Gestalt kommen kann, hat viele Horrorproduktionen nachfolgend geprägt.

Der Film hat auch das Interesse an okkulten Themen und religiösem Horror geweckt. Verpasst also nicht heute Abend am 27. Oktober 2023 um 22:45 Uhr den Horror-Klassiker „Das Omen“, den ihr auf BR Fernsehen sehen könnt.