TV-Tipp: Ikonischer Sci-Fi-Klassiker von John Carpenter – Fan von Sci-Fi-Filmen dürfen sich heute Abend im Free-TV auf einen echten Kult-Klassiler des Genres freuen. Die Rede ist von „Sie leben“ aus dem Jahre 1988. Regie führte der renommierte John Carpenter, der auch für Klassiker wie „Halloween“ und „Das Ding aus einer anderen Welt“ verantwortlich ist. „Sie leben“ kombiniert Science-Fiction mit Thriller-Elementen und bietet damit eine packende Handlung, die auch heute noch so prächtig fesselt wie damals.

Der Film spielt in Los Angeles und folgt dem Protagonisten Nada, gespielt von Roddy Piper, einem arbeitslosen Bauarbeiter. Seine Entdeckung einer speziellen Brille, die die Welt in einem ganz anderen Licht zeigt, bildet den Kern der Handlung. Die Brille offenbart, dass die Welt von einer außerirdischen Macht kontrolliert wird, die sich hinter einer menschlichen Fassade verbirgt. Die Botschaft des Films ist klar: Was wir sehen, ist nicht immer die Realität.

Kritischer Blick auf die Gesellschaft

Diese Thematik macht „Sie leben“ zu einem zeitlosen Meisterwerk, das sich kritisch mit Themen wie Konsumgesellschaft, Medienmanipulation und sozialer Ungerechtigkeit auseinandersetzt. Nicht nur die Handlung, sondern auch die filmtechnische Umsetzung macht „Sie leben“ zu einem besonderen Erlebnis. Carpenters Regiearbeit zeichnet sich durch einen einzigartigen Stil aus, der die Spannung und das mysteriöse Ambiente des Films perfekt einfängt.

Die Spezialeffekte, obwohl aus den späten 80er Jahren, tragen effektiv zur unheimlichen Atmosphäre bei und unterstreichen die dystopische Botschaft des Films. Der Film hat nicht nur bei Sci-Fi-Fans Kultstatus erreicht, sondern wird auch von Kritikern für seine innovativen Ideen und seinen kritischen Blick auf die Gesellschaft gelobt. „Sie leben“ ist mehr als nur ein Unterhaltungsfilm; er ist ein Stück Filmgeschichte, das zum Denken anregt und auch heute noch relevant ist.

Für alle, die einen spannenden und denkwürdigen Filmabend erleben möchten: „Sie leben“ wird heute Abend am 26. November 2023 um 22:20 Uhr auf Tele 5 im Free-TV ausgestrahlt.