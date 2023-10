TV-Tipp: Ikonischer Sci-Fi-Actionthriller mit Will Smith – Der 2004 erschienene Film „I, Robot“ hat das Publikum weltweit begeistert und zählt zu den ikonischen Werken des Sci-Fi-Genres. Regie führte Alex Proyas, während Will Smith in der Hauptrolle als Detective Del Spooner zu sehen ist. Der Film setzt sich mit komplexen Fragen zur Mensch-Maschine-Interaktion auseinander und spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft, in der Roboter alltägliche Begleiter der Menschen geworden sind.

Der Film basiert lose auf einer Sammlung von Kurzgeschichten von Isaac Asimov, einem der großen Namen der Science-Fiction-Literatur. Asimovs berühmte „Drei Gesetze der Robotik“ bilden das ethische Gerüst des Films und geben tiefe Einblicke in die Beziehung zwischen Mensch und Technologie. „I, Robot“ fasziniert durch seine Mischung aus Action, Spannung und wissenschaftlichen Konzepten. Technologische Fortschritte prägen den Alltag im Film.

Mensch vs. Maschine

Die Stadtlandschaften sind futuristisch gestaltet, und selbstfahrende Autos sind Normalität. Doch die beeindruckende technologische Errungenschaft in „I, Robot“ sind die Roboter selbst. Sie erfüllen eine Vielzahl von Funktionen und sind aus dem Leben der Menschen nicht mehr wegzudenken. Ihre Integration in die Gesellschaft erfolgt nahtlos, und sie scheinen keine Bedrohung darzustellen – bis unerwartete Ereignisse die vermeintlich harmonische Koexistenz in Frage stellen.

Der Film wirft dabei auch ethische Fragen auf. Welche Verantwortung tragen Menschen gegenüber den von ihnen geschaffenen Maschinen? Ist es möglich, dass Roboter eines Tages Gefühle entwickeln oder unabhängig handeln könnten? „I, Robot“ bietet verschiedene Perspektiven auf diese Fragen und lässt Raum für Interpretationen. Das visuelle Spektakel wird durch die starke schauspielerische Leistung von Will Smith und dem Rest des Casts abgerundet.

Die komplexe Story und die visuellen Effekte bieten ein rundum beeindruckendes Filmerlebnis. Für alle, die „I, Robot“ noch nicht gesehen haben oder das Abenteuer erneut erleben möchten: Der Sci-Fi-Actionthriller ist heute Abend am 14. Oktober 2023 um 20:15 Uhr im Free-TV auf Vox zu sehen.