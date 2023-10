TV-Tipp: Ikonischer Horror-Schocker im Free-TV – Wer das Horror-Genre liebt, wird sicherlich schon den einen oder anderen Backpacker-Trip gesehen haben der in einen wahren Albtraum endet. Einer der brutalsten Streifen zu diesem Thema hat ohne Frage Eli Roths im Jahre 2006 mit „Hostel“ inszeniert. Wenn es um Horrorfilme geht, hat Eli Roth seinen festen Platz in der Branche.

Bekannt für seinen einzigartigen Ansatz beim Erschaffen von nervenaufreibenden Szenarien, hat er mit „Hostel“ definitiv neue Maßstäbe gesetzt. Inspiriert durch ein beängstigendes Online-Angebot, das ihm ein Freund zeigte, entschied sich Roth, die dunklen Seiten des Tourismus zu erkunden. Tatsächlich ging die Inspiration so weit, dass einige Szenen des Films direkt aus Erfahrungsberichten echter Backpacker stammen.

Mit Low-Budget zum Genre-Kult

Die Produktion des Films lief erstaunlich reibungslos, was zum Teil auch den geringen Kosten für den Dreh in Tschechien geschuldet war. Mit einem Budget von nur etwas mehr als 4 Millionen US-Dollar gelang es dem Team, einen Film zu schaffen, der an den Kassen einschlug und sogar eine riesige Fangemeinde generierte. „Hostel“ tauchte in einer Zeit auf, in der das Horror-Genre eine Wiederbelebung erfuhr.

Mit seinem rücksichtslosen Umgang mit Gore und psychologischem Horror hat der Film die Messlatte höher gelegt. Er gehört zu den Werken, die das Subgenre des „Folterpornos“ in den Mainstream brachten. Dieser Einfluss war so weitreichend, dass viele spätere Filme Elemente aus „Hostel“ aufgriffen, sowohl in Bezug auf die Brutalität als auch auf die Darstellung der Charaktere. Eine Besonderheit des Films ist die Verwendung von praktischen Effekten.

Zu einer Zeit, in der CGI immer beliebter wurde, setzte „Hostel“ auf Make-up und Prothesen, um seine schrecklichen Szenen darzustellen. Diese Entscheidung hat dem Film eine Art rohen Realismus verliehen, der auch heute noch diskutiert wird. „Hostel“ wird heute Nacht am 29. Oktober 2023 um 00:15 Uhr im Free-TV auf RTL ZWEI ausgestrahlt. Also, wenn ihr euch traut, schaltet ein. Aber vielleicht lasst ihr das Licht an...