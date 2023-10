TV-Tipp: Großes Dino-Spektakel im Heimkino – „Jurassic World: Das gefallene Königreich“ ist der fünfte Teil der berühmten „Jurassic Park“-Reihe und entführt das Publikum erneut in eine Welt, in der Dinosaurier lebendig und gefährlicher als je zuvor sind. Diesmal ist die Handlung allerdings mit einer zusätzlichen Dringlichkeit versehen. Der inaktive Vulkan auf der Insel Isla Nublar, wo der Jurassic World-Park gebaut wurde, droht auszubrechen.

Dies stellt die Charaktere vor die ethische Frage, ob die Dinosaurier gerettet werden sollten oder nicht. Die Spezialeffekte sind ein wesentlicher Bestandteil des Films. Durch die Kombination aus CGI und praktischen Effekten entstehen realistische Dinosaurier, die sowohl faszinierend als auch furchterregend sind. Die Filmemacher nutzten modernste Technologie, um die Kreaturen so lebensecht wie möglich erscheinen zu lassen.

Rückkehr von Chris Pratt und Bryce Dallas Howard

Die Hauptfiguren Owen Grady und Claire Dearing, gespielt von Chris Pratt und Bryce Dallas Howard, kehren in „Jurassic World: Das gefallene Königreich“ zurück. Sie sind komplexer und tiefgründiger als in den vorherigen Filmen. Ihre Beziehung zueinander und zu den Dinosauriern steht im Mittelpunkt der Handlung, während sie versuchen, die Kreaturen vor dem drohenden Vulkanausbruch zu retten. Die Einführung neuer Charaktere bringt zusätzliche Dynamik und Perspektiven in die Geschichte, was zur Vielfältigkeit der Erzählung beiträgt.

Die Darsteller und die Crew haben in verschiedenen Interviews betont, wie wichtig es ihnen war, die Emotionen und die Spannung authentisch darzustellen. Insbesondere die Interaktion mit den animatronischen Dinosauriern bot den Schauspielern die Möglichkeit, realistischere und tiefere Darstellungen zu erzielen.

Für alle, die gespannt sind, wie die Geschichte weitergeht: „Jurassic World: Das gefallene Königreich“ wird heute Abend am 12. Oktober 2023 um 20:15 Uhr im Free-TV auf Vox ausgestrahlt.