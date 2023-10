TV-Tipp: Gerard Butlers Action-Hit – Dieser Film verspricht pure Action und Spannung – perfekt für alle Fans von actionreichen Thrillern. Und das heute Abend im Free-TV mit dem gefeierten Action-Hit Olympus Has Fallen – Die Welt in Gefahr mit Hollywood-Liebling Gerard Butler in der Hauptrolle. In Film geht es um den ehemaligen Secret-Service-Agenten Mike Banning.

Nach einem tragischen Unfall, bei dem er den Präsidenten der Vereinigten Staaten retten wollte, wird er vom Dienst suspendiert. Doch das Schicksal hat andere Pläne für ihn. Als das Weiße Haus von nordkoreanischen Terroristen gestürmt wird und der Präsident als Geisel genommen wird, ist Mike Banning die einzige Hoffnung auf Rettung. In einem nervenaufreibenden Katz-und-Maus-Spiel versucht er, das Weiße Haus zurückzuerobern und den Präsidenten zu befreien.

Gerard Butler gegen einen übermächtigen Feind

Doch die Uhr tickt, und die Terroristen haben keine Skrupel, ihr Ziel mit allen Mitteln zu verteidigen. „Olympus Has Fallen – Die Welt in Gefahr“ ist ein Adrenalin-gefüllter Thriller, der von Anfang bis Ende fesselt. Die Actionsequenzen sind atemberaubend inszeniert, und Gerard Butler liefert eine beeindruckende Performance als knallharter Held. Die Spannung steigt von Minute zu Minute, und man fiebert mit, wie Mike Banning gegen die übermächtigen Feinde kämpft.

Der Film ist eine Hommage an klassische Actionfilme und erinnert an die Hochzeiten des Genres in den 80er und 90er Jahren. Hier gibt es keine komplizierte Handlung oder tiefgründige Charakterentwicklung – stattdessen bekommt man rasante Verfolgungsjagden, explosive Feuergefechte und einen Helden, der alles gibt, um das Richtige zu tun. „Olympus Has Fallen – Die Welt in Gefahr“ ist ein Must-See für alle Actionfans.

Der Film bietet 90 Minuten geballte Spannung und Unterhaltung, ohne große Schnörkel. Wenn ihr auf explosive Action steht und einen packenden Thriller erleben möchtet, dann solltet ihr heute Abend am 27. Oktober um 20:15 Uhr den Sender RTL ZWEI einschalten.