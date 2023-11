TV-Tipp: Geisterhorror der unter die Haut geht – Wer sich auf ein unheimliches Erlebnis einstellen möchte, sollte heute Abend den Fernseher einschalten. „Paranormal Activity 3“, der dritte Teil der bekannten Horrorfilmreihe, nimmt die Zuschauer mit auf eine gruselige Zeitreise in die Kindheit der Schwestern Katie und Kristi, wo das mysteriöse Treiben seinen Ursprung findet. „Paranormal Activity 3“ führt in die Achtzigerjahre zurück und enthüllt, wie alles begann.

Die Geschichte ist kunstvoll konstruiert und spielt mit Elementen, die Fans der ersten beiden Teile bekannt vorkommen dürften, jedoch tiefer in die Mythologie der Serie eintauchen. Die Regisseure Henry Joost und Ariel Schulman, bekannt für ihre dokumentarische Arbeit, nutzen diese Techniken auch hier, um eine Atmosphäre echter Angst zu schaffen. Während die Handkameraführung und das Found-Footage-Format inzwischen ein gängiger Trend im Horrorgenre sind, schafft es der Film, seine eigenen Akzente zu setzen.

Kombination aus subtilem Horror und plötzlichen Schreckmomenten

Die familiäre Umgebung, in der „Paranormal Activity 3“ spielt, verstärkt das Unbehagen, indem sie den Spuk in den vermeintlich sicheren Wänden des eigenen Zuhauses entfesselt. Mit einer geschickten Kombination aus subtilem Horror und plötzlichen Schreckmomenten hält der Film das Publikum in ständiger Anspannung. „Paranormal Activity 3“ bleibt dem Stil der Reihe treu, indem er die Found-Footage-Technik nutzt, um eine authentische und intime Atmosphäre zu schaffen.

Dieser Ansatz sorgt für eine unmittelbare und persönliche Erfahrung, da die Ereignisse aus der Perspektive der Charaktere gefilmt werden. Trotz der Einfachheit der Methode erreicht der Film eine beeindruckende Wirkung und lässt den Zuschauer häufig zweifeln, was real ist und was nicht. Die Regisseure spielen meisterhaft mit den Erwartungen der Zuschauer, indem sie bekannte Horrorfilm-Klischees aufgreifen und sie auf unerwartete Weise abwandeln.

Reise in die Vergangenheit

Der Verzicht auf hochmoderne Spezialeffekte verstärkt das Gefühl der Authentizität und lässt den Horror umso realer erscheinen. Die Reise in die Vergangenheit, die „Paranormal Activity 3“ antritt, bietet nicht nur Einblicke in die Entstehung der übernatürlichen Ereignisse, sondern erweitert auch das Verständnis für die späteren Geschehnisse in den ersten beiden Filmen. Die Verknüpfungen und subtilen Hinweise sind ein cleveres Spiel mit der Zeitlinie und verstärken das Gesamterlebnis der Reihe.

„Paranormal Activity 3“ wird heute Abend am 11. November 20232 um 23:20 Uhr auf ZDFneo ausgestrahlt.