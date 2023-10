TV-Tipp: Geballte Sci-Fi-Action im Free-TV – Lange ist es her, dass „Pitch Black“ aus dem B-Movie-Sumpf mit einem Budget von läppischen 23 Millionen Dollar zum Megahit an den Kinokassen emporstieg. Gleichzeitig schaffte Vin-„Adrenalin“-Diesel, damals in der Rolle des Richard B. Riddick, seinen Durchbruch in Hollywood.

In „Pitch Black Vol. 2“ oder in Deutschland bekannt unter „Riddick: Chroniken eines Kriegers“ kehrte Vin 2004 wieder zurück, diesmal aber als erfahrener Action-Star („The Fast And The Furious“,“ xXx - Triple X“). Auch David Twohy („Auf der Flucht“, „Waterworld“, „Die Akte Jane“) saß abermals auf dem Regiestuhl, womit zwei der damaligen Erfolgsgaranten wieder die rote Linie bildeten.

Darum geht es in der Fortsetzung

Heute Abend gibt es „Riddick – Chroniken eines Kriegers“ im TV zu sehen. Der zweite Teil beginnt knapp fünf Jahre nach dem Ende des Vorgängers. Riddick (Vin Diesel) hält sich auf dem Eisplaneten U.V.6 auf, um dort eigentlich etwas Ruhe zu finden. Selbstverständlich wird daraus nichts, denn eine Truppe Kopfgeldjäger möchte gerne die Prämie kassieren, die auf Riddicks Kopf ausgesetzt ist. Angeführt werden sie von Toombs (Nick Chinlund), der überaus anhänglich zur Jagd bläst.

Ausgesetzt hat das Kopfgeld Riddicks alter Gefährte Abu „Imam“ al-Walid (Keith David). Zwar finden sie Riddick in seinem Versteck, werden aber ordentlich aufgerieben. Daraufhin folgt Riddick der Spur des Auftraggebers, die ihn zum Planeten Helion Prime führt. Abu al-Walid herrscht dort über den Planeten, bangt aber gleichzeitig um die Existenz des Sterns, da die finsteren Necromonger mit einer Invasion drohen. Imam wollte also gar nichts den Kopf, sondern den futuristischen Superkiller aus seinem Versteck locken.

Fetziges Action-Abenteuer im Free-TV

Riddick soll nämlich dabei helfen, zusammen gegen die Invasoren loszuziehen. Trotz einer ersten Absage, greift er dann doch wieder zu den Waffen in bester Riddick-Manier. Schließlich wartet am Ende der Anführer der Necromonger - Lord Marshall. Wer Lust auf ein fetziges Action-Abenteuer hat, sollte demnach heute am 05. Oktober 2023 auf den Sender Vox schalten, wo „Riddick: Chroniken eines Kriegers“ ab 22:50 Uhr zu sehen ist.