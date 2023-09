TV-Tipp: Fulminante Sci-Fi-Horror-Fortsetzung – Eingefleischte Fans der Alien-Franchise wissen, dass „Alien 3“ eine gewisse Sonderstellung in der Reihe einnimmt. Regie führte David Fincher, der in seiner späteren Karriere für Werke wie „Fight Club“ und „Sieben“ bekannt wurde. Die Produktion war von vielen Herausforderungen geprägt, darunter unzählige Drehbuchänderungen und Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Regisseur und dem Studio. All das hatte natürlich Auswirkungen auf das Endprodukt, ohne jedoch die Qualität oder die Originalität des Films zu schmälern.

„Alien 3“ setzt die Geschichte von Lieutenant Ellen Ripley fort, die wiederum von der unvergesslichen Sigourney Weaver gespielt wird. Nach den Ereignissen des zweiten Teils, „Aliens“, landet Ripley auf dem Gefängnisplaneten Fiorina 161. Die Insassen des Planeten sind allesamt männliche Sträflinge und die Bedingungen sind alles andere als optimal für die Überlebende der vorherigen Alien-Angriffe.

Düstere, klaustrophobische Ästhetik

Im Gegensatz zu den actiongeladenen Szenen von „Aliens“ fokussiert sich der dritte Teil mehr auf eine düstere, klaustrophobische Atmosphäre. Der Film experimentiert mit verschiedenen künstlerischen Elementen, darunter die Beleuchtung und die Kameraführung, um ein Gefühl der Isolierung und Verzweiflung zu erzeugen. Die visuellen Effekte und das Produktionsdesign tragen maßgeblich dazu bei, die Welt von Fiorina 161 und die Bedrohung durch die Alien-Kreatur zum Leben zu erwecken. Das Sounddesign, unterstützt durch den Score von Elliot Goldenthal, sorgt ebenfalls für eine gespannte Stimmung.

Was „Alien 3“ so besonders macht, ist nicht nur die Ästhetik, sondern auch die Thematik. Der Film spielt mit der Idee der Abgeschiedenheit und der Konfrontation mit dem Unbekannten, ebenso wie mit moralischen und ethischen Dilemmata, die sich aus der Interaktion zwischen den Charakteren ergeben. Obwohl der Film bei seiner Erstveröffentlichung auf gemischte Kritiken stieß, hat er im Laufe der Zeit eine Art Kultstatus erlangt und ist nicht mehr aus der Diskussion um das Alien-Universum wegzudenken.

Für alle, die „Alien 3“ in all seiner komplexen Schönheit erleben möchten: Der Film wird heute Abend um 22:05 Uhr im Free-TV auf Nitro ausgestrahlt. Ein Termin, den sich Filmliebhaber sicherlich nicht entgehen lassen sollten.