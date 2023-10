TV-Tipp: Horrorfilm, vor dem sogar Stephen King warnt – Wenn die Kategorie „Unterbewerteter Horrorfilm“ existieren würde, dann wäre „The Autopsy of Jane Doe“ sicherlich ein wichtiger Eintrag. Obwohl nicht so bekannt wie die altbekannten Genre-Meisterwerke, hat dieser Film es geschafft, selbst die Aufmerksamkeit von Horror-Ikone Stephen King auf sich zu ziehen. King stellte den Film in eine Reihe mit Klassikern wie „Alien“ und Werken von David Cronenberg.

Dabei ist der norwegische Regisseur André Øvredal verantwortlich, der bereits mit Filmen wie „Trollhunter“ und „Scary Stories to Tell in the Dark“ für Furore gesorgt hat. Heute Abend gibt es dieses Horror-Highlight im Free-TV zu sehen. Der Streifen konzentriert sich auf die mysteriöse Figur von Jane Doe, eine unbekannte weibliche Tote, und die obduzierenden Leichenbeschauer, gespielt von Brian Cox und Emile Hirsch. Diese Figuren gehen im Kontext des Films weit über das hinaus, was man als stereotyp betrachten könnte.

Klassische Elemente des Body-Horrors mit einem modernen Erzählstil verbunden

Stattdessen sorgen sie für eine fesselnde Erzählung, in der sie selbst von den Entdeckungen erschrocken sind, die sie während der Autopsie machen. „The Autopsy of Jane Doe“ spielt in der düsteren Umgebung eines Krematoriums, wo Vater und Sohn eine unbekannte Tote untersuchen, die im Keller eines Hauses gefunden wurde, in dem zuvor ein Massenmord stattgefunden hat. Die Untersuchung beginnt relativ unspektakulär, doch dann wird es zunehmend unheimlich.

Während sie die Leiche von Jane Doe obduzieren, stoßen die beiden auf immer bizarrere Indizien, die auf Ritualfolter hindeuten. Das Besondere an dem Film ist, wie er klassische Elemente des Body-Horrors mit einem modernen Erzählstil verbindet. Die Protagonisten werden immer mehr in den Bann der mysteriösen Kräfte gezogen, die das Krematorium übernehmen. Je mehr sie entdecken, desto mehr öffnet sich die Tür zu einer Welt des übernatürlichen Schreckens.Die narrative Struktur hält den Zuschauer dabei stets im Unklaren darüber, was als Nächstes passieren wird. Für alle, die es kaum erwarten können, diese aufregende Reise in die Tiefen des Horrors zu unternehmen, gibt es gute Nachrichten: „The Autopsy of Jane Doe“ wird bereits heute am 23. Okrober um 23:10 Uhr im Free-TV beim MDR ausgestrahlt.