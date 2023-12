TV-Tipp: Fesselnder Okkultthriller mit Robert DeNiro – Im Jahr 1987 betrat ein Film die Kinoleinwände, der sich schnell zu einem Kult-Klassiker entwickeln sollte: „Angel Heart“. Dieser Okkultthriller, geschickt verwoben mit Elementen des Film Noir, entführt das Publikum in eine Welt voller Rätsel und dunkler Geheimnisse. Regisseur Alan Parker, bekannt für sein Gespür für atmosphärische Inszenierungen, führt uns durch eine Geschichte, die sowohl faszinierend als auch verstörend ist.

Die Handlung dreht sich um den Privatdetektiv Harry Angel, gespielt von Mickey Rourke in einer seiner denkwürdigsten Rollen. Angel wird beauftragt, den verschwundenen Sänger Johnny Favorite zu finden, doch was als Routineauftrag beginnt, verwandelt sich schnell in eine Reise voller unerwarteter Wendungen. Der Film spielt gekonnt mit den Themen Identität, Schuld und Sühne und lässt den Zuschauer bis zum Schluss im Dunkeln tappen.

Die Besetzung von „Angel Heart“ ist beeindruckend: Neben Rourke brilliert Robert De Niro in der Rolle des geheimnisvollen Louis Cyphre, dessen Präsenz jedes Mal eine Gänsehaut garantiert. Lisa Bonet, damals bekannt aus der „Cosby Show“, zeigt eine beeindruckende und mutige Leistung, die damals für Furore sorgte. „Angel Heart“ ist ein Film, der durch seine Atmosphäre besticht.

Die düstere und manchmal beinahe surreale Stimmung wird durch die exzellente Kameraführung und den sorgfältig ausgewählten Soundtrack verstärkt. Der Film spielt in den 1950er Jahren, und die detailgetreue Darstellung dieser Epoche trägt wesentlich zur Glaubwürdigkeit und Immersion der Handlung bei. Die okkulten Elemente des Films sind subtil, aber wirkungsvoll eingesetzt. Sie treiben die Handlung voran, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.

Starke Mystery-Detektivgeschichte

Die Mischung aus Detektivgeschichte und übernatürlichen Ereignissen macht „Angel Heart“ zu einem einzigartigen Erlebnis, das auch heute noch Fans des Genres begeistert. Für alle, die sich diesen fesselnden Klassiker ansehen möchten: „Angel Heart“ wird heute Abend am 10. Dezember 2023 um 21:55 Uhr im Free-TV auf Arte ausgestrahlt.