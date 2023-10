TV-Tipp: Fesselnd gruseliger Exorzismus-Horror – Wer heute Abend Lust auf Grusel mit einer Prise Gerichtsdrama hat, sollte definitiv weiterlesen. Unser heutiger TV-Tipp widmet sich dem faszinierenden Mix aus Horror und Drama, den der Genre-Klassiker „Der Exorzismus von Emily Rose“ bietet. Bevor ihr euch gleich die Popcorn-Tüte schnappt, wollen wir zunächst einen Blick auf die interessanten Facetten dieses Films werfen.

In der Welt der Horrorfilme gibt es viele Subgenres, die die Zuschauer in unterschiedlichste emotionale Zustände versetzen können. „Der Exorzismus von Emily Rose“ nimmt jedoch eine Sonderstellung ein, indem er die Elemente des Horrorfilms mit denen eines Gerichtsdramas verbindet. Die Handlung basiert auf einer wahren Geschichte und spielt in einem Gerichtssaal, wo ein Priester sich für den Tod einer jungen Frau verantworten muss, die er exorziert hat.

Der erfrischend andere Exorzismus-Streifen

Der Film bewegt sich geschickt zwischen den Rückblenden auf den Exorzismus und der Gegenwart im Gerichtssaal. Dabei stellt er nicht nur die Frage nach dem Übernatürlichen, sondern auch die der moralischen und rechtlichen Verantwortung. Zwei scheinbar unvereinbare Welten - der Glaube und das Gesetz - treffen aufeinander, und dass macht diesen Film zu einem besonderen Erlebnis. Der Soundtrack unterstreicht die Stimmung effektiv, ohne dabei aufdringlich zu sein.

Vor allem in den Exorzismus-Szenen spielt die Musik eine Schlüsselrolle bei der Steigerung der Spannung. Sie fungiert als verbindendes Element, das die beiden kontrastierenden Handlungsstränge zusammenführt. Jetzt, wo ihr einen guten Überblick über „Der Exorzismus von Emily Rose“ habt, könnt ihr euch selbst ein Bild machen. Der Film wird heute Abend am 28. Oktober 2023 um 20:15 Uhr im Free-TV auf RTL ZWEI ausgestrahlt.