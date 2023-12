TV-Tipp: Fantasy-Saga im Free-TV – Heute Abend dürfen Fantasy-Fans im Free-TV die Reise in eine Welt antreten, in der das Übernatürliche allgegenwärtig ist. Dies mit „Wächter der Nacht“ aus dem Jahr 2004, der von Regisseur Timur Bekmambetow inszeniert wurde. „Wächter der Nacht“ ist der erste Teil einer Trilogie und basiert auf den Romanen des russischen Autors Sergei Lukjanenko.

Die Geschichte spielt in Moskau und dreht sich um den ewigen Kampf zwischen den Kräften des Lichts und der Dunkelheit. Die Besonderheit dieses Universums liegt in der Existenz zweier paralleler Welten: der normalen Welt und der „Gloom“ genannten Zwischenwelt, in der übernatürliche Wesen existieren. Die Hauptfigur, Anton Gorodetsky entdeckt, dass er selbst ein „Anderer“ ist, ein Wesen mit besonderen Fähigkeiten.

Düstere Fantasy mit tiefgreifender Handlung

Er wird in den Konflikt zwischen den Wächtern des Tages, die das Licht repräsentieren, und den Wächtern der Nacht, die für die Dunkelheit stehen, hineingezogen. Anton muss sich entscheiden, auf welcher Seite er steht, während er versucht, das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse aufrechtzuerhalten.

Der Film zeichnet sich durch seine düstere Atmosphäre, seine innovative visuelle Gestaltung und seine komplexe Handlung aus. „Wächter der Nacht“ ist nicht nur ein Fantasyfilm, sondern auch ein Thriller, der Elemente des Horrorfilms enthält. Für Fans von Fantasy-Sagen und solche, die es werden wollen, bietet „Wächter der Nacht“ reichlich Unterhaltung. Der Film wird heute Abend am 14. Dezember 2023 um 22:05 Uhr auf Tele 5 im Free-TV ausgestrahlt.