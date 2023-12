TV-Tipp: Einer der legendärsten 90er Kultfilme – Die 90er haben so einige wahre Filmklassiker und Kultstreifen hervorgebracht. Einer dieser ganz besonderen Filmhighlights dieser Dekade ist ohne Frage „Bodyguard“ aus dem Jahre 1992. Auch nach all den Jahren fasziniert dieser Film noch immer mit seiner packenden Geschichte und den herausragenden Leistungen seiner Hauptdarsteller.

Service-Agenten, gespielt von Kevin Costner, und einem Pop-Superstar, dargestellt von Whitney Houston. Die begnadet gute Chemie zwischen Costner und Houston ist unbestreitbar und trägt wesentlich zum Charme des Films bei. Die Handlung von „Bodyguard“ ist spannend und emotional zugleich. Frank Farmer (Costner) wird als Bodyguard für die berühmte Sängerin Rachel Marron (Houston) eingestellt.

Ein Film der Generationen von Filmfans beeinflusst hat

Zunächst ist Rachel gegen die Anwesenheit eines Bodyguards, doch mit der Zeit entwickelt sich eine tiefe Verbindung zwischen den beiden. Der Film bietet eine gelungene Mischung aus Romantik, Drama und Action, angereichert mit dem unvergesslichen Soundtrack, der bis heute Kultstatus genießt. Whitney Houstons Interpretation von „I Will Always Love You“ ist ein zentrales Element des Films und ein Meilenstein in ihrer Karriere.

„Bodyguard“ ist auch ein kulturelles Phänomen, das Generationen von Filmfans beeinflusst hat. Der Film überzeugt durch seine fesselnde Erzählweise und die eindrucksvollen schauspielerischen Leistungen. Kevin Costner liefert eine seiner markantesten Darbietungen, und Whitney Houston zeigt, dass sie nicht nur eine großartige Sängerin, sondern auch eine talentierte Schauspielerin war.

„Bodyguard“ hat seit seiner Veröffentlichung zahlreiche Auszeichnungen erhalten und gilt als einer der erfolgreichsten Filme der frühen 90er Jahre.

Er bleibt ein wichtiger Bestandteil der Filmgeschichte und ein Beispiel dafür, wie ein Film Generationen von Zuschauern berühren und inspirieren kann. Für alle, die diesen zeitlosen Klassiker noch einmal erleben oder zum ersten Mal entdecken möchten: „Bodyguard“ wird heute Abend am 12. Dezember 2023 um 20:15 Uhr auf Kabel Eins ausgestrahlt.