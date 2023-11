TV-Tipp: Einer der gruseligsten Filme des Jahrzehnts – In der Welt des Horrorfilms gibt es immer wieder Überraschungen, die das Publikum aufhorchen lassen. „Hereditary – Das Vermächtnis“ ist so ein Film, der sich letztendlich als ein Meisterwerk des Grauens entpuppt. Regisseur Ari Aster präsentiert mit diesem Werk aus dem Jahr 2018 einen Film, der nicht nur bei Horror-Fans für Gänsehaut sorgt.

Die fesselnde Story, gepaart mit einer unheimlichen Atmosphäre, macht „Hereditary“ zu einem Must-See für alle, die sich gerne gruseln. Im Mittelpunkt von „Hereditary – Das Vermächtnis“ steht die Familie Graham. Nach dem Tod der Großmutter beginnen sich seltsame und beängstigende Dinge zu ereignen. Annie Graham, gespielt von Toni Collette, versucht das mysteriöse Erbe ihrer Mutter zu entschlüsseln und stößt dabei auf dunkle Familiengeheimnisse.

Trauer, Wahnsinn und Okkultismus

Ihre Entdeckungen führen die Familie an den Rand des Wahnsinns und offenbaren eine unheilvolle Zukunft. Die Art und Weise, wie „Hereditary“ die Themen Trauer, Wahnsinn und Okkultismus verwebt, zeigt die Raffinesse des Drehbuchs und der Regie. Toni Collette liefert in „Hereditary – Das Vermächtnis“ eine beeindruckende Leistung ab, die den Zuschauer tief in die emotionalen Abgründe der Geschichte zieht.

Unterstützt wird sie von Gabriel Byrne, der die Rolle des Ehemanns Steve übernimmt, und Alex Wolff, der den Sohn Peter spielt. Die schauspielerische Leistung des Ensembles trägt maßgeblich zur intensiven Atmosphäre des Films bei. Die Kameraführung und die musikalische Untermalung verstärken das Gefühl der Beklemmung, das den Film durchzieht.

Für alle, die sich für unkonventionelle Horrorfilme interessieren, ist „Hereditary – Das Vermächtnis“ eine klare Empfehlung. Einer der gruseligsten Filme des Jahrzehnts wird heute Abend am 28. November 2023 um 22:25 Uhr auf Tele 5 ausgestrahlt.