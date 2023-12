Eine explosive Reise zurück in die 90er

TV-Tipp: Eine explosive Reise zurück in die 90er – Erinnert ihr euch an die Zeit, als Katastrophenfilme die Leinwände beherrschten? Gerade die 90er Jahre, brachten dem Genre einige unvergessene Film-Klassiker. „Dante's Peak“, veröffentlicht im Jahr 1997, gehört zu diesen Klassikern, die damals für ordentlich Furore sorgten.

Der Film, angesiedelt in der fiktiven Stadt Dante's Peak, dreht sich um die dramatischen Ereignisse rund um einen unerwartet ausbrechenden Vulkan. Regisseur Roger Donaldson präsentiert uns eine packende Geschichte, die uns in die Welt der Vulkanologie einführt. Mit Pierce Brosnan und Linda Hamilton in den Hauptrollen bietet „Dante's Peak“ eine interessante Mischung aus Action, Spannung und ein wenig Romantik.

Hochzeit der Katastrophenfilme

Brosnan spielt den Vulkanologen Harry Dalton, der in die Stadt kommt, um seltsame Aktivitäten am vermeintlich „schlafenden“ Vulkan zu untersuchen. Hamilton verkörpert die Bürgermeisterin Rachel Wando, die sich um die Sicherheit ihrer Stadt sorgt. Was „Dante's Peak“so faszinierend macht, ist die Darstellung der rohen Gewalt eines Vulkanausbruchs und wie sie das Leben der Menschen beeinflusst.

Der Film zeigt eindrucksvoll, wie eine scheinbar friedliche Natur plötzlich zur tödlichen Gefahr werden kann. Die Spezialeffekte, für die damalige Zeit bemerkenswert, tragen wesentlich zur Intensität der Geschichte bei. Für alle Filmbegeisterten, die sich gerne mal wieder in die Hochzeit der Katastrophenfilme zurückversetzen lassen möchten, ist „Dante's Peak“ ein echtes Muss.

Der Katastrophen-Klassiker wird heute Abend am 07. Dezember 2023 um 22:50 Uhr auf Vox ausgestrahlt. Lasst euch dieses spannende Abenteuer nicht entgehen.