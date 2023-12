TV-Tipp: Ein Klassiker zur Weihnachtszeit – Jedes Jahr zur Weihnachtszeit erstrahlen unsere Wohnzimmer im Glanz festlicher Dekorationen und gemütlicher Filmabende. Unter den vielen Filmen, die in dieser Zeit Tradition haben, sticht einer besonders hervor: „Der kleine Lord“. Dieser Film, der bereits im Jahr 2000 veröffentlicht wurde, hat sich zu einem echten Klassiker entwickelt.

„Der kleine Lord“, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Frances Hodgson Burnett, erzählt die Geschichte des jungen Cedric Errol, der aus seinem einfachen Leben in Amerika in die Welt des englischen Adels katapultiert wird. Die zentrale Botschaft des Films, die Bedeutung von Güte, Familie und der Überwindung von Vorurteilen, hallt in den Herzen der Zuschauer nach.

Pflichtprogramm zu Weihnachten

Mit seiner herzerwärmenden Handlung und den charismatischen Darstellungen – besonders die des jungen Hauptdarstellers – schafft „Der kleine Lord“ eine Atmosphäre, die ideal für die Weihnachtszeit ist. Der Film ist nicht nur eine Reise in die Vergangenheit, sondern bietet auch zeitlose Lektionen über Menschlichkeit und Mitgefühl. „Der kleine Lord“ hat im Laufe der Jahre nichts von seiner Anziehungskraft verloren.

Dies liegt nicht nur an der nostalgischen Verbindung, die viele mit dem Film haben, sondern auch an seiner Fähigkeit, neue Generationen anzusprechen. Der Film bietet eine Pause vom hektischen Alltag und eine Rückkehr zu den einfachen Freuden des Lebens – eine Erinnerung, die besonders in der heutigen Zeit wertvoll ist. Die Darsteller, angeführt von dem jungen Protagonisten, bringen die Charaktere mit einer Lebendigkeit und Wärme zum Leben, die den Zuschauer sofort in ihren Bann ziehen.

Zeitloser Klassiker im Free-TV

Die Kulissen und Kostüme tragen ebenfalls dazu bei, eine authentische und fesselnde Welt zu schaffen, in der die Geschichte von „Der kleine Lord“ zum Leben erwacht. Für alle, die diesen zeitlosen Klassiker noch einmal erleben oder zum ersten Mal entdecken möchten, bietet sich heute Abend am 22. Dezember 2023 die perfekte Gelegenheit. „Der kleine Lord“ wird um 20:15 Uhr auf ARD | Das Erste ausgestrahlt.