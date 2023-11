TV-Tipp: Ein Klassiker des Martial-Arts-Kinos – „Der Mann mit der Todeskralle“, auch bekannt unter dem Originaltitel „Enter the Dragon“, ist ein Kultfilm aus dem Jahr 1973, der das Martial-Arts-Genre revolutioniert hat. Der Film stammt aus der Feder des Regisseurs Robert Clouse und wurde von Warner Bros. produziert. Der Hauptdarsteller ist niemand Geringeres als Bruce Lee, der in der Rolle des Lee, eines Kampfkünstlers, zu sehen ist.

Neben ihm glänzen Schauspieler wie John Saxon und Jim Kelly. Der Film markiert einen Wendepunkt in der Geschichte des Kinos, insbesondere in Bezug auf die Darstellung der asiatischen Kultur und der Kampfkunst. Der Plot des Films ist relativ einfach, aber fesselnd. Lee wird von einer internationalen Organisation rekrutiert, um an einem Kampfturnier teilzunehmen und dabei verdeckt zu ermitteln.

Choreografie der Kämpfe setzt bis heute Standards

Das Turnier wird von dem zwielichtigen Geschäftsmann Han veranstaltet, der im Verdacht steht, illegale Aktivitäten zu betreiben. Im Laufe des Films entfaltet sich ein komplexes Netz aus Verrat, Intrigen und spektakulären Kampfszenen. „Der Mann mit der Todeskralle“ hat nicht nur an den Kinokassen eingeschlagen, sondern auch die Popkultur in einer Weise beeinflusst, die man nicht unterschätzen sollte.

Die Choreografie der Kämpfe setzt bis heute Standards, und die Darstellung der asiatischen Kultur ist weit entfernt von den Stereotypen, die in früheren Hollywood-Filmen oft zu sehen waren. Der Film wurde sogar in das National Film Registry aufgenommen, eine Liste von Filmen, die als „kulturell, geschichtlich oder ästhetisch bedeutsam“ gelten. Das Vermächtnis von Bruce Lee als einer der größten Martial-Arts-Künstler aller Zeiten wurde durch diesen Film besiegelt.

„Der Mann mit der Todeskralle“ im Free-TV

Leider war es auch sein letzter Film, da er kurz vor der Veröffentlichung verstarb. Der Film enthält einige seiner berühmtesten Zitate und Szenen, darunter der Moment, in dem Lee einen Spiegelraum betritt, der später in vielen anderen Filmen und TV-Serien parodiert wurde. Wer jetzt neugierig geworden ist: „Der Mann mit der Todeskralle“ wird heute Abend am 02. November 2023 um 23:40 Uhr im Free-TV auf Arte ausgestrahlt.