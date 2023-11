TV-Tipp: Ein Heldenepos der anderen Art – In der Welt der Superhelden, wo der Schein oft trügt und das Übernatürliche zum Alltag gehört, erschuf Regisseur Guillermo del Toro mit „Hellboy“ eine Figur, die aus der Reihe tanzt. Basierend auf den Comicbüchern von Mike Mignola, lädt „Hellboy“ die Zuschauer ein, die Abenteuer eines unkonventionellen Protagonisten zu verfolgen, dessen Ursprünge ebenso düster wie faszinierend sind.

Der Film, der im Jahr 2004 seine Premiere feierte, kombiniert Elemente des Fantastischen mit Action-geladenen Szenen und einer Prise Humor. Ron Perlman schlüpft in die Rolle des titelgebenden „Hellboy“, eines Dämons, der von den Nazis beschworen und später von den Alliierten gerettet wurde. Aufgezogen von Professor Trevor Bruttenholm (John Hurt), arbeitet Hellboy im Verborgenen für das Bureau for Paranormal Research and Defense, um die Welt vor übernatürlichen Gefahren zu schützen.

Einzigartige Mischung aus düsterer Comicästhetik und actionreichen Kämpfen

Der Film entführt das Publikum in eine Welt, in der das Übernatürliche mit der Realität verschmilzt und stellt dabei Fragen nach Identität und Bestimmung. Die Geschichte führt durch ein Netz aus Intrigen und Konflikten, die sowohl auf persönlicher Ebene als auch in den großangelegten Action-Sequenzen ausgetragen werden. Dabei wird „Hellboy“ nicht nur mit seinen inneren Dämonen konfrontiert, sondern auch mit außergewöhnlichen Gegnern, die seine ganze Kraft und Entschlossenheit fordern.

Für Fans von Fantasy-Action bietet „Hellboy“ eine einzigartige Mischung aus düsterer Comicästhetik und actionreichen Kämpfen, die durch die charakteristische Handschrift del Toros noch hervorgehoben wird. Die detailreiche Welt und die tiefgründigen Charaktere laden dazu ein, sich auf das Abenteuer einzulassen und die zahlreichen Facetten der Geschichte zu erkunden. Wer das Fantasy-Action-Abenteuer „Hellboy“ noch nicht gesehen hat oder es erneut erleben möchte, hat heute Abend am 17. November 2023 die Gelegenheit dazu. Denn RTL ZWEI bringt den Film um 20:15 Uhr ins heimische Wohnzimmer.