TV-Tipp: Ein ganzer Abend mit den Kult-Geisterjägern – Es gibt nur wenige Filme, die einen derartigen Kultstatus erreicht haben wie „Ghostbusters – Die Geisterjäger“ aus dem Jahr 1984 und seine Fortsetzung „Ghostbusters II“ von 1989. Für alle Fans gibt es die Original-Geisterjäger heute Abend im Free-TV im Doppelpack zu sehen, wo beide Filme nacheinander ausgestrahlt werden.

„Ghostbusters – Die Geisterjäger“, unter der Regie von Ivan Reitman, ist nicht nur ein Produkt seiner Zeit, sondern auch ein Pionier in der Verbindung von Comedy und übernatürlichen Elementen. Der Film erzählt die Geschichte von drei parapsychologischen Wissenschaftlern in New York City, gespielt von Bill Murray, Dan Aykroyd und Harold Ramis, die sich als Geisterjäger selbstständig machen.

Was als kleines Unternehmen beginnt, wächst schnell zu einer heldenhaften Mission, um die Stadt vor einer übernatürlichen Bedrohung zu retten. Die Besetzung, die auch Sigourney Weaver und Rick Moranis umfasst, liefert unvergessliche Momente, und die visuellen Effekte waren für ihre Zeit revolutionär. Der Film war nicht nur ein finanzieller Erfolg, sondern wurde auch für seine einzigartige Mischung aus Humor, Horror und Sci-Fi gelobt.

Fünf Jahre nach dem Originalfilm kehrten die Geisterjäger mit „Ghostbusters II“ auf die große Leinwand zurück. Diesmal müssen die Geisterjäger New York vor einem neuen übernatürlichen Feind retten, der durch die negativen Emotionen der Stadt an Macht gewinnt. Der Film folgt einem ähnlichen Muster wie sein Vorgänger, behält den humorvollen Ton bei und fügt neue Elemente hinzu.

Trotz gemischter Kritiken zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung hat „Ghostbusters II“ im Laufe der Jahre eine treue Anhängerschaft gewonnen und ist ein fester Bestandteil der „Ghostbusters“-Saga geworden. Für Fans der Originalfilme oder diejenigen, die diese Klassiker zum ersten Mal erleben möchten, bietet ZDFneo heute Abend am 02. Januart 2024 die perfekte Gelegenheit. „Ghostbusters – Die Geisterjäger“ wird um 20:15 Uhr ausgestrahlt, gefolgt von „Ghostbusters II“ um 21:50 Uhr.