TV-Tipp: Ein fulminanter Actionkracher im Free-TV – Was war die Freude riesig, als die fulminante Action-Reihe mit dem ersten Spin-off im Kino fortgesetzt wurde. Heute Abend brettert „Fast & Furious: Hobbs and Shaw“ ins Free-TV. Inklusive der vollen Action-Breitseite, die die beiden allseits beliebten Fast-&-Furious-Urgesteine Dwayne Johnson sowie Jason Statham heraufbeschwören. „Hobbs and Shaw“ fokussiert sich auf die besondere Freundschaft der beiden Fast-&-Furious-Helden.

Dwayne Johnson als Secret Service-Agent Luke Hobbs und Jason Statham als geächteter Ex-Elitesoldat Deckard Shaw verpassen seit ihrem ersten Aufeinandertreffen in „Fast & Furious 7“ keine Gelegenheit, dem anderen das Leben schwer zu machen – und lassen dabei nicht nur Worte, sondern mitunter auch ihre Fäuste sprechen. Als sie von den bedrohlichen Plänen des internationalen Terroristen Brixton erfahren, sehen sie sich gezwungen, zusammenzuarbeiten.

Ein astreiner Actionkracher mit Dwayne Johnson und Jason Statham

Durch genetische und kybernetische Weiterentwicklung hat sich Anarchist Brixton zum unschlagbaren Gegner perfektioniert, dem es sogar gelingt, Shaws brillante Schwester, eine abtrünnige MI6-Agentin, zu überwältigen. Allein haben weder Hobbs noch Shaw eine Chance gegen ihn und so bleibt den beiden Widersachern nichts anderes übrig, als sich gemeinsam in den Kampf zu stürzen.

„Fast & Furious: Hobbs and Shaw“ ist ein astreiner Actionkracher, eine durchgehende Unterhaltungsgranate mit den beiden von den Fans so geliebten Charakteren. Dwayne Johnson und Jason Statham funktionieren einfach zu gut zusammen, was dem Film eine wahnsinnige Intensität verleiht. Da die beiden wie Pech und Schwefel sind, gibt es auch etliche humorige Situationen. Obendrein gefällt Idris Elba als Oberschurke und Superterrorist Brixton, der hier perfekt als Gegenspieler aufläuft.

Generell schafft es der Streifen, über zwei Stunden das volle Programm an Sprüchen und total überzogener Action abzufeuern. Das ist Action-Unterhaltung at its best, die ihr heute Abend am 16. November 2023 um 20:15 Uhr auf Vox erleben könnt.